Рубль днем растерял часть утреннего роста на фоне дешевеющей нефти

Москва. 15 декабря. Доллар и евро немного отыграли потери первой половины дня, но продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 73,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,37 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,44 копейки - до 80,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 51,81 копейки, до 73,4453 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,99 копейки, до 89,1846 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем несколько сократил темпы роста, но продолжает укрепляться к доллару и евро в рамках коррекции после сильного падения накануне. При этом инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду, и Банка России в пятницу.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Между тем, Германия и Нидерланды объявили об ужесточении ограничительных мер на период рождественских и новогодних праздников в попытке остановить резкий рост числа заражений коронавирусом. В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил сегодня, что правительство страны будет также вынуждено принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, чтобы избежать третьей волны пандемии.

Накануне Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19.

Участники торгов продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для финансовых рынков.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

"Ключевым событием этой недели будет заседание ЦБ РФ, и мы полагаем, что регулятор вновь оставит ставку без изменения. Причины для такого решения - выросшая в последнее время инфляция и инфляционные ожидания. Недельная инфляция в РФ с 1 по 7 декабря ускорилась до 0,2%, а годовая инфляция уже достигла 4,5%. (. . .) Представители регулятора не перестают повторять, что ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения ДКП, однако вторая волна пандемии вносит определенные риски. Кроме того, что скорее неожиданно, Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% в случае необходимости", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Цены на нефть эталонных марок слабеют днем во вторник на фоне снижения прогноза спроса Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,18% - до $50,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,15% - до $46,92 за баррель.

МЭА ухудшило оценку падения спроса на нефть по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим прогнозом на 50 тыс. баррелей в сутки (б/c) - до 8,8 млн б/с. Помимо этого, агентство ожидает, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,7 млн б/с, что на 170 тыс. б/с меньше, чем предполагалось месяц назад.

"В краткосрочной перспективе спрос на нефть остается слабым, и мы снизили нашу оценку на четвертый квартал 2020 года на 0,2 млн б/с из-за небольших корректировок данных в различных странах", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Накануне ОПЕК также ухудшила свой прогноз на следующий год. ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, до 96,89 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

Накануне также стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.

"Нефть Brent после достижения максимумов марта находится под давлением, так как прогнозы ОПЕК по спросу несколько охладили пыл спекулянтов. Сегодня в фокусе статданные от API, в среду - от Минэнерго США. Ожидается небольшое снижение запасов сырой нефти при росте запасов дистиллятов. Несмотря на более слабые ожидания ОПЕК, мы считаем, что оптимизм инвесторов на фоне быстрого старта вакцинации продолжит тянуть за собой и спрос на рисковые активы. Ждем, что во вторник Brent останется в зоне $50-52 за баррель", - подчеркивает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 15 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 12,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 декабря, банки разместили 1,14 трлн рублей (при лимите 1,14 трлн рублей и спросе 1 трлн 434,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ 15 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 1 млрд 921 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,44% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,68% и 4,88% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,87% годовых.