"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble с целью $146,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $133,2 говорится в комментарии инвестиционной компании.

"The Procter & Gamble Company - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания отчиталась за III квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года на много выше прогнозов аналитиков. Procter & Gamble показала рост выручки на 9% и чистой прибыли на 19%. При этом стоит обратить внимание на заявления менеджмента о прогнозах на 2021 года в сторону дальнейшего роста финансовых показателей, что так же может быть воспринято рынком позитивно.

Большинство аналитических инвестиционных домов сохраняют оценку по компании, рекомендуя "покупать" ее акции". - говорится в комментарии "Финама".

Бумага после обновления максимальных уровней скорректировалась к сильному уровню поддержки. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $146,7. При покупке на объем 15%, риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск - 6,7", - указывают аналитики инвесткомпании.

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