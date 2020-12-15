Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции, - пишет эксперт. - Накануне индекс широкого рынка протестировал психологически значимый уровень 3700 пунктов, но не смог преодолеть его, поэтому рекомендуем проявить осторожность. Индикатор MACD продолжает демонстрировать негативные сигналы: переход на отрицательную территорию с "медвежьей" дивергенцией. Ближайшей поддержкой для S&P 500 выступает уровень 3600 пунктов".

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