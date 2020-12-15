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15 декабря 2020 года 14:27
Пора продавать акции роста и облигации инвестиционного уровня - ITI Capital
Аналитики ITI Capital рекомендуют продавать акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы подтверждаем наше мнение, что до конца года участники рынков будут пребывать в приподнятом настроении. Все сходятся во мнении, что активы переоценены лишь частично, в т.ч. акции и облигации IT-сектора и телекомов, чего нельзя сказать об акциях роста/циклических акциях, облигациях и валюте, которые последние два месяца выступали основным драйвером рынков", - отмечают эксперты ITI Capital. Огромная ротация на фондовом рынке набирает обороты на фоне ожиданий массовой вакцинации. "Ротация началась совсем недавно (середина октября), и есть большой потенциал, чтобы ее отыграть, - полагают аналитики. - Продавайте акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды". Инвесторы не будут ждать, пока будет привито все население Земли, им просто нужно убедиться в том, что в процессе не будет сбоев. Таким образом, есть высокие побочные риски, которые эксперты ITI Capital советуют принимать по внимание. Инвестиционные возможности: - Развивающиеся фондовые рынки (EM): Россия, Бразилия, Мексика и Украина. - Развитые фондовые рынки (DM): Великобритания, Испания, Италия и Германия. - Валюта EM: Россия, Мексика, Бразилия - потенциал роста, по меньшей мере, 10% в среднесрочной перспективе. - Долларовые облигации: Латинская Америка, высокодоходные бонды США и Великобритании. Местные рынки облигаций с положительной величиной реального керри-трейда останутся наиболее привлекательными, считают специалисты ITI Capital. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.15 декабря 2020 года 18:40
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.15 декабря 2020 года 15:02
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.15 декабря 2020 года 12:37
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.15 декабря 2020 года 11:33
Котировки акций ритейлеров, нефтегазовых и энергетических компаний покажут рост во вторник - Альфа-банк
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