Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, полагает эксперт, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде.

"Индекс Мосбиржи во вторник испытывает поддержку цен на нефть, несмотря на снижение на фондовом рынке США, которое, по-видимому, было вызвано ужесточением карантинных ограничений в Германии. Драйвером роста выступает активное усиление инфляционных ожиданий, ориентиры требуемой доходности вложений и повышение прогноза цен нефть. В свою очередь, активизация карантинных ограничений в ведущей экономике ЕС, на мой взгляд, выступает как инструмент нерыночного, искусственного по характеру подавления социально-экономической активности, который косвенно способствует уменьшению инфляционных рисков в экономике", - отмечает Осин.

Акции "Аэрофлота" торгуются хуже рынка на фоне опасений относительно влияния карантинных ограничений на показатели бизнеса и экономики.

"Лучше рынка выглядят бумаги "Ленты", возможно, отражая традиционное улучшение ожиданий по поводу динамики маржи прибыли и выручки на фоне повышения прогнозов ВВП и ИПЦ, - подчеркивает Осин. - С учетом улучшения макроэкономических прогнозов, в том числе официальных, текущий консенсус по чистой прибыли компании, закладывающий ее на уровне 13 млрд руб., выглядит слишком консервативным".

Акции "ВСМПО - Ависма" отыгрывают повышением заявление менеджмента о том, что ее выручка в 2020 году сократится на 25%, хотя план по производству титана был снижен на треть - с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн. Одновременно стало известно о цели компании довести EBITDA до $1 млрд к 2023-2024 годам, что, на взгляд эксперта "Фридом Финанс", означает повышение показателя на впечатляющие 20% в год.

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