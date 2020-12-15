Цена нефти на текущей неделе вряд ли покинет диапазон $47-49 за баррель - Альфа-банк

Цена нефти на текущей неделе вряд ли покинет диапазон $47-49 за баррель при сохранении волатильности котировок, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что цены на нефть на этой неделе покажут отрицательную динамику по мере того, как неопределенность в отношении баланса спроса и предложения возвращается на повестку дня, в то время как ключевые драйверы роста на нефтяном рынке были отыграны в течение последних двух недель. Пытаясь разобраться в причинах продолжительного ралли цен на нефть, мы видим существенное отклонение динамики цен на нефть от уровней, обусловленных фундаментальными факторами на рынке", - пишут аналитики банка.

Так, несмотря на то, что долгожданное решение ОПЕК+ стало главным разочарованием на прошлой неделе, предполагая увеличение добычи на 0,5 млн барр./сутки начиная с 1 января, котировки Brent продолжили свой рост, протестировав уровень $50/барр. в конце недели. Учитывая, что квоты ОПЕК+ будут постепенно смягчаться на протяжении 1К21, баланс спроса и предложения на нефтяном рынке представляется экспертам Альфа-банка весьма хрупким в свете расширения карантинных мер.

"Тем не менее, рынок продолжает игнорировать негативный новостной фон, сопутствующий введению всё новых карантинных мер, и закладывает в котировки ожидания скорого согласования пакета экономических стимулов в США и начала массовой вакцинации ещё в 2020г. Таким образом, мы ожидаем, что волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится и они будут торговаться в диапазоне $47-49/барр., с учётом отсутствия позитивных катализаторов, которые могли бы спровоцировать их дальнейший рост", - прогнозируют аналитики банка.

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