Котировки акций ритейлеров, нефтегазовых и энергетических компаний покажут рост во вторник - Альфа-банк

Котировки акций российских нефтегазовых и энергетических компаний, а также ритейлеров, вероятно, покажут рост во вторник, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Настроение на мировых рынках во вторник утром ухудшилось, и азиатские рынки акций снижались на фоне непрекращающегося роста инфицированных COVID-19, отмечает эксперт. Хотя в отдельных странах началась вакцинация, о ее результатах можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев из-за логистических сложностей, связанных с этим процессом, обращает внимание Волш.

"Сильные данные по промпроизводству из Китая за ноябрь не особенно сильно поддержали азиатские рынки, однако могут позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров, особенно в сталелитейном секторе. Высокие цены на нефть должны поддержать акции российских нефтегазовых компаний, тогда как сильный курс рубля благоприятен для российских ритейлеров и энергетических компаний", - полагает аналитик Альфа-банка.

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