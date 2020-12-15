Прогноз рубля на уровне 72-72,5 руб./$1 на 1П21 пока остается актуальным - "ЛОКО-Инвест"

Прогноз курса рубля на уровне 72-72,5 руб./$1 на I полугодие 2021 года пока остается актуальным, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Путь рубля в понедельник с утренних максимумов на отметке 72,79 руб./$1 до почти 74 руб./$1 к вечеру с закрытием у 73,87 руб./$1 означал обнуление почти всего роста за прошлую неделю, отмечает эксперт.

Несмотря на утренние новости об обвинениях в причастности российских хакеров к взлому IT софта, используемого рядом госведомств США, большую часть дня рубль торговался стабильно. Основной провал случился после открытия американской сессии на фоне временной коррекции в нефти и роста доллара. Последние, правда, провал частично восстановили, констатирует Полевой, а рубль продолжал дешеветь до вечера понедельника.

"Опубликованные вчера откровения Навального из "ссылки" можно оценивать по-разному, но для нерезидентов это, видимо, стало напоминанием о санкционных рисках после one-way рынка в рубле с начала ноября. Обращает на себя внимание и тот факт, что в ближайшие дни истекает срок подготовки отчёта по возможному вмешательству в прошедшие выборы США. Явных следов участия РФ не ощущалось, и тут появились "русские хакеры", что может вернуть на повестку дня санкционные статьи о кибервмешательстве (пусть и не в выборы)", - отмечает эксперт "ЛОКО-Инвеста".

"Излишне драматизировать ситуацию мы пока не склонны, особенно в свете предстоящих налоговых и дивидендных выплат крупнейшими экспортерами и сохранения курса у 73,5 руб./$1 утром вторника. Но происходящее, безусловно, требует внимания. Свои прогнозы 72-72,5 руб./$1 на 1П21 пока сохраняем, хотя краткосрочные перспективы могут быть менее радужными, чем казалось еще пару дней назад, если санкционный "шум" на рынке сохранится", - указывает Полевой в своем комментарии.

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