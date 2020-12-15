.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52/барр. во вторник - ПСБ
.
15 декабря 2020 года 10:45
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52/барр. во вторник - ПСБ
Котировки нефти марки Brent во вторник, скорее всего, останутся в диапазоне $50-52 за баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Нефть марки Brent после достижения максимумов марта находится под давлением: прогнозы ОПЕК по спросу несколько охладили пыл спекулянтов, отмечают эксперты банка. Так, по сравнению с прошлым прогнозом, картель ухудшил ожидания по спросу на 2021 год на 0,35 млн барр./день (рост на 5,9 млн барр./день, до 96,89 млн барр./день) из-за неопределенности влияния пандемии коронавируса на транспортный сектор, особенно в 1П21. Аналитики ПСБ обращают внимание, что во вторник в фокусе инвесторов будут статданные от API, в среду - от Минэнерго США. Ожидается небольшое снижение запасов сырой нефти при росте запасов дистиллятов. "Несмотря на более слабые ожидания ОПЕК, мы считаем, что оптимизм инвесторов на фоне быстрого старта вакцинации продолжит тянуть за собой и спрос на рисковые активы", - пишут эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
15 декабря 2020 года 19:39
Москва. 15 декабря. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти. читать дальше
.15 декабря 2020 года 19:35
Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики; откат сдерживался растущей нефтью (Brent вновь нацелилась на $51 за баррель). читать дальше
.15 декабря 2020 года 19:04
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3190-3290 пунктов, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии во вторник вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов соответственно, констатирует эксперт... читать дальше
.15 декабря 2020 года 18:40
Акции Qualcomm Inc. перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple Inc. о начале разработки собственных модемов свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, говорится в комментарии Sber CIB. "Qualcomm является лидером на рынке модемов 5G, и у неё... читать дальше
.15 декабря 2020 года 18:36
Москва. 15 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:48
Рубль в начале текущей недели растерял часть достигнутых позиций, поводом для смены настроений на рынке стало ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой. Так, в Германии было объявлено о введении полномасштабного карантина с 16 декабря.... читать дальше
.15 декабря 2020 года 17:05
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль в декабре укрепился на 4% и ненадолго подорожал до менее 73 за доллар на фоне роста цен на нефть и глобального оптимизма ввиду начала вакцинации. Немного снизилась и геополитическая... читать дальше
.15 декабря 2020 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble с целью $146,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $133,2 говорится в комментарии инвестиционной компании. "The Procter & Gamble Company - американская... читать дальше
.15 декабря 2020 года 15:31
Москва. 15 декабря. Доллар и евро немного отыграли потери первой половины дня, но продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.15 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 214 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: 204 руб., потенциальная доходность: 5,9%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Строительство газопровода "Северный поток - 2"... читать дальше
.15 декабря 2020 года 15:02
Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции, - пишет эксперт. - Накануне индекс широкого рынка... читать дальше
.15 декабря 2020 года 14:27
Аналитики ITI Capital рекомендуют продавать акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы подтверждаем наше мнение, что до конца года участники рынков будут пребывать в приподнятом настроении. Все сходятся во мнении, что... читать дальше
.15 декабря 2020 года 13:56
Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, полагает эксперт, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде. "Индекс Мосбиржи во... читать дальше
.15 декабря 2020 года 12:37
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Splunk Inc., Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc. иCisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в нашем списке на этой неделе -... читать дальше
.15 декабря 2020 года 12:04
Рынок ОФЗ находится в настоящее время под влиянием разнонаправленных факторов: повышенный спрос на рисковые активы на мировом рынке и отсутствие пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в РФ, говорится в обзоре Уралсиба. С одной стороны, указывают эксперты корпорации, на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.