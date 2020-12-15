Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов после падения накануне

Москва. 15 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,49-73,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,57 руб./$1 (-29,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,38 руб./EUR1 (-31 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30 копеек к уровню закрытия понедельника, до 80,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,53 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 79,53 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после сильного падения накануне. При этом инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду, и Банка России в пятницу.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

При этом участники торгов продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для фондовых рынков.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после того, как ОПЕК понизил оценку роста нефтяного спроса в 2021 году.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,56% - до $50,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,51% - до $46,75 за баррель.

Накануне стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.