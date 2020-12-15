Рубль может временно укрепиться во вторник - Sber CIB

Рубль может временно укрепиться во вторник, но против него будет играть геополитическая неопределённость, говорится в комментарии Sber CIB.

Рубль восстановился до 73,7 руб./$1, однако внешний фон неблагоприятен. Аналитики Sber CIB полагают, что утром во вторник рубль могут поддержать экспортеры, но после выхода данных по запасам нефти в США возможно дальнейшее снижение цен на нефть, что неблагоприятно для российской валюты. Также возможны активные продажи рубля американскими инвесторами вечером, что может нивелировать его рост к концу дня.

Эксперты Sber CIB ожидают, что во вторник котировки нефти марки Brent снова протестируют минимум понедельника на отметке $49,1 за баррель. "Впрочем, масштабы коррекции, вероятно, будут ограниченными - инвесторов должна несколько обнадёжить опубликованная во вторник утром в Китае позитивная макроэкономическая статистика за ноябрь", - отмечают они.

Усиление геополитических рисков, вероятно, будет способствовать давлению на ОФЗ, и их доходность во вторник может вырасти, особенно после начала американской сессии, предполагают эксперты.

Также аналитики Sber CIB ожидают во вторник консолидации российских акций вблизи уровней понедельника ввиду нейтрального внешнего фона.

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