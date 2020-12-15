Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и начало заседания ФРС США:

- В России и США выйдут данные по промышленному производству, в Великобритании - по занятости, во Франции - по инфляции.

- Начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги станут известны в среду вечером.

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