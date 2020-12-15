Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Актуальным для курса рубля на ближайшие торговые сессии, вероятно, останется диапазон 73-75 руб./$1, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов во вторник ожидаем попыток коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на ослабление валют развивающихся стран, его может поддержать стабилизация цен на нефть в районе $50 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, - отмечает Зварич. - В результате пара доллар/рубль отступит в район 73,6 руб./$1. Однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта попытается отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. При этом в ближайшие сессии, на наш взгляд, актуальным остается диапазон 73-75 руб./$1".

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