Индекс Мосбиржи, возможно, снизится к уровню 3200 пунктов во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, снизится к уровню 3200 пунктов в ходе торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, во вторник утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи в район 3230 пунктов. В ходе торгов в отсутствии факторов, способных изменить настроения инвесторов, давление на российский рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению рынка в сторону отметки 3200 пунктов", - прогнозирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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