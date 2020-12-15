Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с понижением на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3240-3250 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3240-3250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3260, 3270 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов во вторник, по его мнению, будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, отмечает Манжос, способна оказать вечерняя публикация ноябрьских данных по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США (17:15 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.