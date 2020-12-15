Открытие рынка акций РФ пройдет в небольшом минусе во вторник - "Алор Брокер"

Открытие российского рынка акций во вторник пройдет, вероятно, в небольшом минусе из-за умеренно негативного внешнего фона, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Дальнейшая динамика торгов в течение дня, по его мнению, будет определяться внешним фоном и вектором настроя нерезидентов к российским акциям.

"Акции нефтяных компаний потянули российский рынок вниз в понедельник. Можно сказать, что инвесторы нашли повод для фиксации прибыли. Однако не думаем, что снижение будет сильным и продолжительным. Продолжающийся приток денег на рынок акций не даст бумагам упасть глубоко", - пишет Антонов.

"По-прежнему позитивно смотрим на бумаги металлургического сектора, прежде всего, "черных". Ралли в ценах на сталь продолжается. Во вторник этот сектор поддержит ослабление курса рубля. Впрочем, "металлурги" сейчас сильно перекуплены, но на возможных просадках их стоит подбирать в расчете хотя бы на традиционно щедрые дивиденды", - указывает эксперт "Алор Брокер".

Также аналитик считает, что не полностью отыграны и акции "Газпрома", которые должны вырасти на окончании строительства "Северного потока - 2" и увеличении цен на газ. Кроме того, указывает он, бумага сильно отстала от роста рынка в целом с начала ноября. К тому же, обращает внимание Антонов, "Газпром" очень часто растет в те периоды, когда завершается или ослабляется восходящий тренд индекса Мосбиржи.

"Спрос в ближайшие дни, если не часы, возможно, перекинется и на сильно отставшие бумаги "второго эшелона", где мы рекомендуем присмотреться прежде всего к энергетическому сектору", - пишет аналитик "Алор Брокер".

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