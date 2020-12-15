Цена нефти краткосрочно может снизиться к уровню $48 за баррель - BCS Express

Цена нефти марки Brent краткосрочно может снизиться к уровню $48 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

Нефтяные фьючерсы в понедельник оставались стабильными и закрыли сессию незначительным ростом, констатирует эксперт Игорь Галактионов. "Ключевые позитивные драйверы уже отыграны, в то время как сохранение ограничительных мер из-за COVID-19 в США и Европе сдерживает дальнейший рост. Внутридневное снижение ниже $49,5 за баррель было оперативно выкуплено участниками рынка. На краткосрочном горизонте преобладают коррекционные риски с потенциалом снижения в район $48 за баррель нефти марки Brent", - отмечает он.

Ливийская национальная компания (NOC) в понедельник сообщила, что добыча в стране составляет 1,28 млн б/с. В конце ноября добыча была на уровне 1,25 млн б/с. Производство практически полностью восстановилась к уровням, которые наблюдались до масштабной блокировки нефтяных предприятий из-за внутреннего политического конфликта в начале 2020 года, обращает внимание аналитик BCS Express. Добыча в Ливии начала расти в сентябре и всего за квартал выросла более чем на 1 млн б/с, оказывая давление на рыночный баланс.

Напряженность в Персидском заливе вновь усилилась из-за вооруженных атак на нефтяные объекты, указывает Галактионов.

Картель ОПЕК сообщил, что встреча технического комитета, ранее запланированная на среду и четверг, была перенесена на 3 и 4 января 2021 года.

Поздно вечером во вторник будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API), отмечает эксперт BCS Express. По предварительным опросам Reuters, консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов могли вырасти на 1,6 млн и 0,4 млн баррелей соответственно.

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