.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ, скорее всего, перейдет к консолидации - BCS Express
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в ноябре замедлилось до 2,6% - Росстат
В ноябре снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 2,6% после падения, согласно пересмотренным данным, на 5,5% в октябре. Аналитики ожидали падения показателя на 5,1%
 
Минстрой предлагает организованно завозить трудовых мигрантов
Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов, пишет "Коммерсантъ". Минстрой уже внес в правительство предложения по организации...
 
Многодетных могут поддержать еще одной льготной программой
Правительство просят создать новую льготную программу кредитования многодетных для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. С такой инициативой к первому вице-премьеру...
 
В России растет число зомби-компаний, виновата господдержка
В России многие неэффективные компании не уходят с рынка, а превращаются в компании-зомби без перспектив роста и расплаты по долговым обязательствам, отметили участники организованной Банком России конференции "(Пост)Коронавирусная экономика и...
 
15 декабря 2020 года 09:03

Рынок акций РФ, скорее всего, перейдет к консолидации - BCS Express

Российский рынок акций, скорее всего, перейдет к широкой консолидации, ближайший ориентир для индекса Мосбиржи - уровень 3225 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Притоки внутреннего и иностранного капитала на наш рынок в последние недели оставались высокими. Первая волна более серьезного снижения после ралли вряд ли будет продолжительной. С учетом приближающихся праздников, скорее всего, российский рынок просто перейдет в фазу широкой боковой консолидации. В ближайшие дни как раз ожидаю определения примерных границ нового коридора", - пишет Карпунин.

Аналитик полагает, что по индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром выступает пройденный ранее январский максимум - район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пробита, то коррекция продолжится ближе к 3160 пунктам. Снижение может сопровождаться обсуждением новых геополитических рисков. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400-3420 пунктов, по мнению эксперта BCS Express, переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно, полагает он.

"После шести недель роста индекс Мосбиржи в понедельник продолжил подъем и к середине сессии переписал исторические максимумы, сходив выше 3300 пунктов. Но ближе к закрытию рыночные настроения начали меняться. Фактор сильной перекупленности сыграл как дополнительный драйвер более быстрого снижения нашего рынка по сравнению с другими фондовыми площадками", - пишет аналитик.

Одним из триггеров, указывает он, стал кратковременный провал цен на нефть, вызванный ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2020-2021 гг. Этого было достаточно, чтобы спровоцировать распродажу в российском нефтяном секторе. Мощное ралли индексов существенно увеличило число трейдеров, желающих зафиксировать прибыль. Они начинают продавать при любом, даже не самом важном, поводе. Так, объем торгов акциями в понедельник вырос до 134 млрд руб., указывая на риски продолжения коррекции.

Рыночные настроения на западных площадках ухудшаются на фоне сообщений о рисках дальнейшего ужесточения ограничительных мер, констатирует Карпунин. Это касается, указывает он, как США, так и ряда европейских стран. Замедление темпов восстановления экономики очевидно.

"Впрочем, все это расценивается как временный негатив, ведь в странах начинается вакцинация, которая в любом случае снизит темпы распространения COVID-19 в будущем. А пока же на американском рынке мы вновь видим локальный переход спроса из акций, ориентированных на восстановление экономики, к бумагам высокотехнологичных компаний, выигравших от пандемии и локдауна", - отмечает эксперт BCS Express.

Первый день торгов на Московской бирже в понедельник был в бумагах ритейлера O'Key. "Несмотря на неплохой оборот торгов, внутри дня показать устойчивую восходящую динамику не получилось. Однако другие представители сектора выглядели лучше рынка. Уверенный рост отмечается в бумагах "Ленты" (+3,6%), "Магнита" (+2,4%), X5 Retail Group (+1,1%). В условиях потенциальной коррекции этот сектор может выглядеть устойчивей рынка в целом", - отмечает Карпунин.

"Кроме того, если сейчас мы действительно столкнулись с попыткой завершения основной фазы рыночного ралли, то фокус внимания инвесторов может сместиться с "голубых фишек" в сторону второго эшелона и консервативных дивидендных фишек, например, таких историй, как "МТС". В частности, уже в понедельник индекс "голубых фишек" упал на 0,9%, тогда как индекс акций средней и малой капитализации завершал сессию около нуля", - указывает эксперт.

Особняком, по мнению аналитика BCS Express, стоят акции черной металлургии. Они продолжают раллировать в условиях позитивной ценовой конъюнктуры на рынке стали и ожиданий высоких дивидендов. По 3-4% в понедельник прибавили "НЛМК", "Северсталь" и "ММК". "Все эти бумаги выглядят перегретыми, однако их подъем фундаментально абсолютно оправдан. Техническая перекупленность - это лишь повод для временной коррекции, но не для разворота тренда", - считает Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2020 года 19:39
Рубль вечером продолжает дорожать к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти
Москва. 15 декабря. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:35
Рынок акций РФ снизился вторые торги подряд, индекс МосБиржи ушел ниже 3250п
Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики; откат сдерживался растущей нефтью (Brent вновь нацелилась на $51 за баррель).    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 19:04
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги среды в диапазоне 3190-3290 пунктов - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3190-3290 пунктов, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии во вторник вышли в минус и стремились к ближайшим поддержкам 3230 и 1380 пунктов соответственно, констатирует эксперт...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:40
Акции Qualcomm перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple - аналитики
Акции Qualcomm Inc. перепроданы из-за чрезмерно негативной реакции рынка на новость от Apple Inc. о начале разработки собственных модемов свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, говорится в комментарии Sber CIB. "Qualcomm является лидером на рынке модемов 5G, и у неё...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 18:36
Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 15 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:48
Ухудшение внешнего фона притормозило укрепление рубля - "Финам"
Рубль в начале текущей недели растерял часть достигнутых позиций, поводом для смены настроений на рынке стало ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой. Так, в Германии было объявлено о введении полномасштабного карантина с 16 декабря....    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 17:05
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года - Sber CIB
Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль в декабре укрепился на 4% и ненадолго подорожал до менее 73 за доллар на фоне роста цен на нефть и глобального оптимизма ввиду начала вакцинации. Немного снизилась и геополитическая...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter&Gamble с целью $146,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble с целью $146,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $133,2 говорится в комментарии инвестиционной компании. "The Procter & Gamble Company - американская...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:31
Рубль днем растерял часть утреннего роста на фоне дешевеющей нефти
Москва. 15 декабря. Доллар и евро немного отыграли потери первой половины дня, но продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 214 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 214 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: 204 руб., потенциальная доходность: 5,9%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Строительство газопровода "Северный поток - 2"...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 15:02
Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3620-3680 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к консолидации, при этом присутствует риск более глубокой коррекции, - пишет эксперт. - Накануне индекс широкого рынка...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 14:27
Пора продавать акции роста и облигации инвестиционного уровня - ITI Capital
Аналитики ITI Capital рекомендуют продавать акции роста, облигации инвестиционного уровня и другие низкодоходные бонды, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы подтверждаем наше мнение, что до конца года участники рынков будут пребывать в приподнятом настроении. Все сходятся во мнении, что...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 13:56
Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в диапазоне 3205-3310 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Краткосрочные риски для покупателей существенно повысились, полагает эксперт, но рынок остается в растущем дневном и недельном тренде. "Индекс Мосбиржи во...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 12:37
BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Splunk Inc., Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc. иCisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в нашем списке на этой неделе -...    читать дальше
.
15 декабря 2020 года 12:04
Рынок ОФЗ находится под влиянием разнонаправленных факторов - Уралсиб
Рынок ОФЗ находится в настоящее время под влиянием разнонаправленных факторов: повышенный спрос на рисковые активы на мировом рынке и отсутствие пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в РФ, говорится в обзоре Уралсиба. С одной стороны, указывают эксперты корпорации, на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.