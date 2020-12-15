Рынок акций РФ, скорее всего, перейдет к консолидации - BCS Express

Российский рынок акций, скорее всего, перейдет к широкой консолидации, ближайший ориентир для индекса Мосбиржи - уровень 3225 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Притоки внутреннего и иностранного капитала на наш рынок в последние недели оставались высокими. Первая волна более серьезного снижения после ралли вряд ли будет продолжительной. С учетом приближающихся праздников, скорее всего, российский рынок просто перейдет в фазу широкой боковой консолидации. В ближайшие дни как раз ожидаю определения примерных границ нового коридора", - пишет Карпунин.

Аналитик полагает, что по индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром выступает пройденный ранее январский максимум - район 3225 пунктов. Если эта отметка будет пробита, то коррекция продолжится ближе к 3160 пунктам. Снижение может сопровождаться обсуждением новых геополитических рисков. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400-3420 пунктов, по мнению эксперта BCS Express, переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно, полагает он.

"После шести недель роста индекс Мосбиржи в понедельник продолжил подъем и к середине сессии переписал исторические максимумы, сходив выше 3300 пунктов. Но ближе к закрытию рыночные настроения начали меняться. Фактор сильной перекупленности сыграл как дополнительный драйвер более быстрого снижения нашего рынка по сравнению с другими фондовыми площадками", - пишет аналитик.

Одним из триггеров, указывает он, стал кратковременный провал цен на нефть, вызванный ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2020-2021 гг. Этого было достаточно, чтобы спровоцировать распродажу в российском нефтяном секторе. Мощное ралли индексов существенно увеличило число трейдеров, желающих зафиксировать прибыль. Они начинают продавать при любом, даже не самом важном, поводе. Так, объем торгов акциями в понедельник вырос до 134 млрд руб., указывая на риски продолжения коррекции.

Рыночные настроения на западных площадках ухудшаются на фоне сообщений о рисках дальнейшего ужесточения ограничительных мер, констатирует Карпунин. Это касается, указывает он, как США, так и ряда европейских стран. Замедление темпов восстановления экономики очевидно.

"Впрочем, все это расценивается как временный негатив, ведь в странах начинается вакцинация, которая в любом случае снизит темпы распространения COVID-19 в будущем. А пока же на американском рынке мы вновь видим локальный переход спроса из акций, ориентированных на восстановление экономики, к бумагам высокотехнологичных компаний, выигравших от пандемии и локдауна", - отмечает эксперт BCS Express.

Первый день торгов на Московской бирже в понедельник был в бумагах ритейлера O'Key. "Несмотря на неплохой оборот торгов, внутри дня показать устойчивую восходящую динамику не получилось. Однако другие представители сектора выглядели лучше рынка. Уверенный рост отмечается в бумагах "Ленты" (+3,6%), "Магнита" (+2,4%), X5 Retail Group (+1,1%). В условиях потенциальной коррекции этот сектор может выглядеть устойчивей рынка в целом", - отмечает Карпунин.

"Кроме того, если сейчас мы действительно столкнулись с попыткой завершения основной фазы рыночного ралли, то фокус внимания инвесторов может сместиться с "голубых фишек" в сторону второго эшелона и консервативных дивидендных фишек, например, таких историй, как "МТС". В частности, уже в понедельник индекс "голубых фишек" упал на 0,9%, тогда как индекс акций средней и малой капитализации завершал сессию около нуля", - указывает эксперт.

Особняком, по мнению аналитика BCS Express, стоят акции черной металлургии. Они продолжают раллировать в условиях позитивной ценовой конъюнктуры на рынке стали и ожиданий высоких дивидендов. По 3-4% в понедельник прибавили "НЛМК", "Северсталь" и "ММК". "Все эти бумаги выглядят перегретыми, однако их подъем фундаментально абсолютно оправдан. Техническая перекупленность - это лишь повод для временной коррекции, но не для разворота тренда", - считает Карпунин.

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