Утренние прогнозы: негативный старт торгов

Во вторник аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Дальнейшее движение рынка в течение дня будет определяться внешним фоном и настроем нерезидентов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие российского рынка акций во вторник пройдет, вероятно, в небольшом минусе из-за умеренно негативного внешнего фона. Дальнейшая динамика торгов будет определяться внешним фоном и вектором настроя нерезидентов к российским акциям".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, утром вторника ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса Мосбиржи в район 3230 пунктов. В ходе торгов в отсутствии факторов, способных изменить настроения инвесторов, давление на российский рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению рынка в сторону отметки 3200 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3240-3250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3230, 3220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3260, 3270 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российского рынка акций небольшой просадки в начале торго во вторник".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций, скорее всего, перейдет к широкой консолидации, ближайший ориентир для индекса Мосбиржи - уровень 3225 пунктов. Если эта отметка будет пробита, то коррекция продолжится ближе к 3160 пунктам. Снижение может сопровождаться обсуждением новых геополитических рисков. Что касается перспектив роста, то цели в районе 3400-3420 пунктов переносятся на следующий год. Дойти до них в оставшиеся дни декабря будет сложно".