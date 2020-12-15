Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться

Москва. 15 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в понедельник, растеряв завоевания начала сессии на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В то же время подъем акций крупных технологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19, сообщает газета New York Post. "У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.

Между тем инвесторы продолжают рассчитывать на одобрение нового пакета экономической поддержки. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке. Инвесторы обеспокоены ростом числа заболеваний COVID-19 в мире и возобновлением действия ограничительных мер во многих странах. При этом они продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для фондовых рынков. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,85% вопреки сильной статистике. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,43%.

В свою очередь цены на нефть во вторник снижаются после того, как ОПЕК понизил оценку роста нефтяного спроса в 2021 году. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $50,03 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,6% - до $50,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,77 за баррель, что на 0,47% ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 0,9% - до $46,99 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК. Тем временем стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,82 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,245 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 декабря вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 декабря) 0,11%, поднявшись до 717,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+1%), "РЖД-001P-16R" (+0,31%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,15%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,13%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) разместило 3-летние облигации серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей по ставке 6,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения был увеличен с "не менее" 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 декабря. Выпуск размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Теплоэнерго" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 300 млн рублей на уровне 10% годовых. В конце ноября "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Теплоэнерго" серии 001P объемом до 1,5 млрд рублей. Облигации могут размещаться в рамках программы на срок до 10 лет, срок действия программы - 10 лет. У компании нет облигаций в обращении, ранее на публичный долговой рынок она не выходила.

ДОМ.РФ установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001P-01R на уровне 5,05% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Ставки текущего купона - 0,05% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 декабря.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 9-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 5,25% годовых. Банк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) установила ставки 21-28-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 6,89% годовых. ГТЛК разместила 7-й выпуск биржевых бондов объемом 4 млрд рублей в декабре 2015 года. Десятилетние облигации имеют 40 квартальных купонов. По облигациям установлена ставка купона в размере 8,15% годовых, следующая оферта предусмотрена 25 декабря 2020 года.

ООО "Рольф" установило финальный ориентир цены приобретения бондов серии 001Р-01 на уровне 104,1% от номинала и серии 001P-02 на уровне 102,00% от номинала. "Рольф" выставил оферты по двум выпускам облигаций общим объемом до 7,5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение проходил с 10:00 МСК 7 декабря до 18:00 МСК 14 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-01 - до 3 млн штук, серии 001Р-02 - до 4,5 млн штук. Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 3 года и объемом 3 млрд рублей были размещены в марте 2019 года по ставке до погашения 10,45% годовых. Двухлетние бонды серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей размещены в феврале текущего года по ставке квартального купона до погашения в размере 9% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.