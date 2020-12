Brent - $49,92 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги в понедельник без единой динамики. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в понедельник, растеряв завоевания начала сессии на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

В то же время подъем акций крупных технологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite.

Все три индекса открыли торги в плюсе благодаря надеждам на скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19 и принятие новых мер поддержки американской экономики.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19, сообщает газета New York Post. "У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 307 тыс. пациентов скончались, и еще около 9,8 млн человек выздоровели.

Между тем инвесторы продолжают рассчитывать на одобрение нового пакета экономической поддержки. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Главным событием этой недели для рынков, вероятно, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду вечером.

Акции Alexion Pharmaceuticals (SPB: ALXN) Inc. взлетели на 29,2% в понедельник. Шведско-британская биофармацевтическая компания AstraZeneca Plc договорилась о приобретении американской компании, специализирующейся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд.

Цена бумаг Pluralsight Inc. (SPB: PS) подскочила на 6,4%. Американская инвесткомпания Vista Equity Partners заключила соглашение с разработчиком онлайн-курсов в области программирования о покупке компании за приблизительно $3,5 млрд. После закрытия сделки Pluralsight станет частной компанией и проведет делистинг акций.

Бумаги 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 0,5% Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, сообщила о росте продаж на 8% в ноябре, до $2,9 млрд. По итогам четвертого квартала продажи, как ожидается, составят $8,2-8,4 млрд, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков FactSet на уровне $8,27 млрд.

Рыночная стоимость Huntington Bancshares (SPB: HBAN) Inc. снизилась на 3,3%. Huntington, являющаяся материнской компанией банка The Huntington National Bank, и TCF Financial Corp., которой принадлежит TCF National Bank, договорились о слиянии. В результате сделки будет создан один из десяти крупнейших региональных банков в США с капитализацией примерно $22 млрд. Акции TCF Financial Corp. подорожали на 6,2%.

Капитализация Caterpillar (SPB: CAT) Inc. уменьшилась на 0,7%. Американский производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности сообщил о замедлении темпов падения розничных продаж в ноябре, при этом в двух регионах был зафиксирован рост продаж. Розничные продажи компании в прошлом месяце сократились на 11% после падения на 17% в октябре и на 20% в сентябре.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) упали на 3,7% на фоне снижения их рейтинга аналитиками BMO.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу опустился на 184,82 пункта (0,62%) и составил 29861,55 пункта. Он пережил максимальное однодневное падение в процентном выражении с 30 ноября, по данным Dow Jones Market Data. Ранее в ходе торгов индикатор коснулся сессионного рекорда на уровне 30325,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,97 пункта (0,44%), до 3647,49 пункта, продолжив нести потери четвертую сессию подряд - это самая длинная череда снижений с 21 сентября.

Nasdaq Composite прибавил 62,17 пункта (0,5%) и составил 12440,04 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке.

Инвесторы обеспокоены ростом числа заболеваний COVID-19 в мире и возобновлением действия ограничительных мер во многих странах. При этом они продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для фондовых рынков.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:41 МСК снизился на 0,2%.

В число лидеров падения котировок входят акции авиакомпании ANA Holdings Inc. (-7,3%), производителя часов Citizen Watch Co. Ltd. (-3,3%), а также сталелитейных JFE Holdings Inc. (-3,2%) и Nippon Steel Corp. (-2,8%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,1%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,9%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,85% вопреки сильной статистике.

Розничные продажи в КНР в ноябре выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Они увеличились четвертый месяц подряд, причем подъем стал максимальным за последние одиннадцать месяцев. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное увеличение: на 5,2% по данным Trading Economics и на 5,5% по данным MarketWatch.

Объем промышленного производства в КНР в прошлом месяце повысился на 7% в годовом выражении - максимум с марта прошлого года. Результат совпал с ожиданиями экспертов.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Аналитики прогнозировали аналогичный подъем.

Котировки акций нефтепроизводителя CNOOC в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижаются на 2,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - на 2,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,3%.

В то же время растет цена бумаг фармацевтических компаний Sino Biopharmaceutical Ltd. (+4,4) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+4,3%), а также автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК уменьшился на 0,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,43%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 2,3% и на 1,3% соответственно.

Кроме того, рухнула цена акций угольных компаний Whitehaven Coal и New Hope Corp. - соответственно на 5,9% и на 2,7%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после того, как ОПЕК понизил оценку роста нефтяного спроса в 2021 году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК во вторник составляет $49,92 за баррель, что на $0,37 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,32 (0,6%) - до $50,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,65 за баррель, что на $0,34 (0,72%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,42 (0,9%) - до $46,99 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигла максимума с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

"Хотя это (начало вакцинации - ИФ) дает веский повод ожидать долгосрочного спроса и нормализации запасов, нефтяному рынку сначала придется пережить очень сложную зиму, - считает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. - Восстановление спроса, особенно в США, в последнее время замедлилось из-за скачка новых случаев заражения COVID-19".

Тем временем стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.