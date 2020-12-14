.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил торги откатом на опасениях санкций США к РФ, выросли металлурги
.
ГЛАВНОЕ
Fitch улучшило оценку снижения мирового ВВП и экономики России
Fitch уменьшило прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 3,7% с 4,4%, прогнозировавшихся в сентябре. Агентство также улучшило оценку динамики ВВП России на текущий год
 
Под новый год цены на продукты могут заморозить
Российское правительство в понедельник активно занималось разруливанием ситуации с ростом цен на социально значимые продукты питания. Вопрос по обеспечению доступности для россиян основных категорий продуктов питания на прошлой неделе поднял...
 
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 3-м квартале до 3,4%
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом 2019 года до 3,4% с 3,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 27...
 
Инфляция в России в 2020 году составит 4,8% - Минэкономразвития
Инфляция в РФ по итогам 2020 года существенно превысит таргет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "По итогам года ожидаем 4,8%, то есть мы действительно ощутимо превысили целевую инфляцию (таргет ЦБ равен 4%)", - сказал Решетников...
 
14 декабря 2020 года 20:20

Рынок акций РФ завершил торги откатом на опасениях санкций США к РФ, выросли металлурги

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ, активно поднимавшийся большую часть торгов в понедельник на фоне общемирового оптимизма в отношении внедрения вакцин от COVID-19, вечером развернулся вниз после появления игроков из США, начавших распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за якобы хакерских атак на ведомства США. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 3314 пунктов откатился к закрытию сессии в район 3250 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3254,74 пункта (-0,7%, максимум сессии и новый пик - 3314,2 пункта), индекс РТС - 1398,72 пункта (-1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар подрос до 73,34 рубля (+0,39 рубля), золото просело до $1829,8 за тройскую унцию (-0,8%).

Американские СМИ сообщили, что хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США и похитили данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Подешевели в понедельник акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Московской биржи" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказал рост цен на газ. Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $199,7 за 1 тыс. кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу. Это максимальное значение за последние 1 год и 9 месяцев (21 месяц) - с 8 марта 2019 года.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, старт вакцинации от COVID-19 в России и США - это первое реальное контрнаступление человечества против пандемии. Во всяком случае, неопределенность начинает рассеиваться и можно строить математические модели возвращения глобальной экономики к нормальному функционированию. Избыток предложения на рынке нефти никуда не делся, но ожидания по стабильному восстановлению спроса стали более осознанными.

Поддержку акциям "Газпрома" оказывают надежды на завершение "Северного потока 2". В Германии планируют предпринять реальные шаги по достройке газопровода с помощью создания правительственной структуры, которая будет заниматься завершением проекта. ФРГ реально заинтересована в увеличении поставок природного газа, что позволит в течение 15 лет полностью отказаться от угольной энергетики. Сделать это только на основе генерации ветром и солнцем почти невозможно. Таким образом, уже давно списанный инвесторами проект начинает играть роль позитивной неожиданности.

Кроме новостей о старте вакцинации, в Европе позитивом является продление сроков переговоров по торговому соглашению Евросоюза и Великобритании. Более того, стороны пока не озвучили какие-либо конкретные сроки завершения, а значит, готовы к более последовательному обсуждению вопросов. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон пока не выражает оптимизма, поскольку остаются противоречия по поводу квот на добычу рыбы в водах Соединенного Королевства и программ поддержки бизнеса.

Американский рынок рассчитывает на прорыв в одобрении нового пакета экономической поддержки. Возможно, что уже в понедельник компромиссный пакет будет представлен на голосование в Конгрессе, причем в этот раз в виде двух отдельных частей, что повышает вероятность одобрения хотя бы одной из них. В качестве реакции рынка на старт вакцинации можно отметить рост бумаг авиакомпаний и туристической отрасли. Далее на неделе на помощь рынку способен прийти Федрезерв, от которого ждут расширения количественных мер.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в коррекционный минус вслед за ухудшением настроений на нефтяном рынке.

Акции металлургов росли без видимых фундаментальных причин на фоне сохранения общего оптимизма относительно бумаг сектора. Торги в США начались повышением трех основных индексов, индекс S&P 500 приблизился к отметке 3700 пунктов и вполне может обновить исторический максимум 3712 пунктов на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления национальной и мировой экономики.

Нефть отступила от максимумов дня, цена Brent откатилась ниже $50 за баррель после публикации ежемесячного отчета картеля ОПЕК, который присоединился к Минэнерго США в понижении прогнозов по мировому спросу на нефть в этом и следующем годах, а также сообщил о росте нефтедобычи картеля в ноябре на 710 тыс. б/с. Во вторник свою оценку рынка представит Международное энергетическое агентство. Важным для цен с технической точки зрения будет сохранение нефтью Brent поддержки $49,9 за баррель. Если сделать этого не удастся, котировки могут потерять еще порядка $1,5.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают отметки 3230 и 1380 пунктов. Их преодоление подтвердило бы настрой рынка на развитие коррекционного снижения. Основной опасностью для рисковых активов в ближайшие дни по-прежнему является их краткосрочная перекупленность, которая может вызывать чрезмерную реакцию на любой негатив. Вторник начнется с публикации блока ключевых данных по китайской экономике, которая в целом продолжает демонстрировать уверенное восстановление. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3210-3320 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что основным фактором для распродаж акций выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть мраки Brent отступил ниже $50 за баррель на фоне понижения ОПЕК прогнозов по спросу на нефть на 2020 и 2021 годы.

Рынок акций РФ выглядит перегретым, в результате чего коррекция вполне логична - часть инвесторов желает зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако речи о полноценном снижении не идет, а улучшение внешней конъюнктуры может привести к возвращению индекса МосБиржи к максимумам понедельника, считает аналитик.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-1,4%) и США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, к 3690 пунктам).

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале повысился до минус 10 пунктов с минус 27 пунктов в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Банка Японии. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до минус 15 пунктов, отмечает Trading Economics.

Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

В понедельник американские СМИ сообщили, что в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19.

На нефтяном рынке цены в понедельник вечером просели; цена Brent ушла ниже $50 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $49,66 за баррель (-0,6% и -0,6% в пятницу), январская цена WTI - $46,21 за баррель (-0,8% и -0,5% в пятницу).

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Предыдущая оценка, сделанная месяцем ранее, предполагала чуть меньшее снижение спроса.

По оценкам ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с (до 96,89 млн б/с), что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце.

ОПЕК включил в число факторов, которые будут влиять на спрос на нефть в 2021 году, наряду с пандемией COVID-19 политику новой администрации США, переговоры по Brexit, а также текущие торговые переговоры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-13%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-7,8%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-5,8%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%).

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,4%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,7%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,67 млрд рублей (из них 23,423 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,322 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,696 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 декабря 2020 года 20:14
Лидерами роста текущей недели в РФ будут акции металлургов, банков и нефтегазового сектора - Альфа-банк
Благодаря высоким ценам на нефть ралли на российском рынке акций продолжится, лидерами роста будут акции металлургических, горнодобывающих компаний, банков и нефтегазового сектора, отмечается в обзоре Альфа-банка. Эксперт банка Джон Волш напоминает, что в ближайшие дни пройдут последние в этом...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 20:03
Рубль вечером заметно дешевеет к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Москва. 14 декабря. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль заметно слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 20:00
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики, сообщения о хакерских атаках на Минфин США не вызвали распродаж
Москва. 14 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 19:08
Акции AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clark Corp. могут обеспечить привлекательную дивдоходность в 2021г - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции американских компаний AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clark Corp., которые могут обеспечить привлекательную дивдоходность в 2021г, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко. "Экономика США вышла из...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 18:51
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики, сообщения о хакерских атаках на Минфин США не вызвали распродаж
Москва. 14 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке.    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 18:36
Вероятность снижения котировок акций D.R. Horton и Lennar высока - BCS Express
Вероятность снижения котировок акций D.R. Horton Inc. и Lennar Corp., с технической точки зрения, высока, считает аналитик по международным рынкам BCS Express Оксана Холоденко. "Базовый прогноз предполагает рост экономики, а значит, и рынка недвижимости США весной-летом следующего года. Согласно...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 18:12
Рубль на текущей неделе, скорее всего, укрепится до 70-71 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"
Рубль на текущей неделе, скорее всего, укрепится до 70-71 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. Эксперт ждёт движения курса к уровню поддержки в диапазоне 70-71 руб./$1, где рекомендует формировать долгосрочную позицию с возвратом в диапазон 75-76...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 17:42
Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк
Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе при сохранении цен на нефть марки Brent около отметки $50 за баррель, говорится в обзоре Газпромбанка. "Укрепление курса рубля на прошедшей неделе было обусловлено снижением геополитической премии. Согласно нашей факторной модели,...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 17:16
Котировки акций Татнефти имеют шансы на рост к уровню 600 руб. - "Велес Капитал"
Котировки обыкновенных акций "Татнефти" в целом имеют шансы на рост к уровню 600 рублей, говорится в комментарии "инвестиционной компании "Велес Капитал". "Обыкновенные акции "Татнефти" после консолидации в первой половине декабря пытаются выйти из "боковика" и поднялись выше средней полосы...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 16:46
Рынок акций РФ сохранит позитивную динамику до конца торгов в понедельник - "Фридом Финанс"
Российский рынок акций, скорее всего, сохранит позитивную динамику до конца торгов в понедельник, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Можно прогнозировать продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 16:23
Ключевые события недели в РФ и мире - BCS Express
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут голосование Коллегии выборщиков в США, вакцина Moderna Inc., заседание ФРС, пресс-конференция Президента России Владимира Путина, ключевая ставка Банка России. "На прошлой неделе...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 16:04
BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ФосАгро", "Московская биржа" и X5 Retail, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики добавили в топ-5 текущей...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 16:03
Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран сохранится - Сбер Управление Активами
Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран сохранится на фоне низких ставок по облигациям ЕМ, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. По мнению эксперта, этому будет способствовать восстановление мировой экономики - по мере роста...    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 15:39
Рубль днем дешевеет к доллару и евро в рамках фиксации прибыли после заметного роста на предыдущей неделе
Москва. 14 декабря. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли после заметного роста по итогам прошлой недели.    читать дальше
.
14 декабря 2020 года 15:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $47,7
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $47,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $41,7, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: $40,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сертификации и начала массового вакцинирования...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.