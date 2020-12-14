Рынок акций РФ завершил торги откатом на опасениях санкций США к РФ, выросли металлурги

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ, активно поднимавшийся большую часть торгов в понедельник на фоне общемирового оптимизма в отношении внедрения вакцин от COVID-19, вечером развернулся вниз после появления игроков из США, начавших распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за якобы хакерских атак на ведомства США. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 3314 пунктов откатился к закрытию сессии в район 3250 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3254,74 пункта (-0,7%, максимум сессии и новый пик - 3314,2 пункта), индекс РТС - 1398,72 пункта (-1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар подрос до 73,34 рубля (+0,39 рубля), золото просело до $1829,8 за тройскую унцию (-0,8%).

Американские СМИ сообщили, что хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США и похитили данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Подешевели в понедельник акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Московской биржи" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказал рост цен на газ. Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $199,7 за 1 тыс. кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу. Это максимальное значение за последние 1 год и 9 месяцев (21 месяц) - с 8 марта 2019 года.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, старт вакцинации от COVID-19 в России и США - это первое реальное контрнаступление человечества против пандемии. Во всяком случае, неопределенность начинает рассеиваться и можно строить математические модели возвращения глобальной экономики к нормальному функционированию. Избыток предложения на рынке нефти никуда не делся, но ожидания по стабильному восстановлению спроса стали более осознанными.

Поддержку акциям "Газпрома" оказывают надежды на завершение "Северного потока 2". В Германии планируют предпринять реальные шаги по достройке газопровода с помощью создания правительственной структуры, которая будет заниматься завершением проекта. ФРГ реально заинтересована в увеличении поставок природного газа, что позволит в течение 15 лет полностью отказаться от угольной энергетики. Сделать это только на основе генерации ветром и солнцем почти невозможно. Таким образом, уже давно списанный инвесторами проект начинает играть роль позитивной неожиданности.

Кроме новостей о старте вакцинации, в Европе позитивом является продление сроков переговоров по торговому соглашению Евросоюза и Великобритании. Более того, стороны пока не озвучили какие-либо конкретные сроки завершения, а значит, готовы к более последовательному обсуждению вопросов. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон пока не выражает оптимизма, поскольку остаются противоречия по поводу квот на добычу рыбы в водах Соединенного Королевства и программ поддержки бизнеса.

Американский рынок рассчитывает на прорыв в одобрении нового пакета экономической поддержки. Возможно, что уже в понедельник компромиссный пакет будет представлен на голосование в Конгрессе, причем в этот раз в виде двух отдельных частей, что повышает вероятность одобрения хотя бы одной из них. В качестве реакции рынка на старт вакцинации можно отметить рост бумаг авиакомпаний и туристической отрасли. Далее на неделе на помощь рынку способен прийти Федрезерв, от которого ждут расширения количественных мер.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в коррекционный минус вслед за ухудшением настроений на нефтяном рынке.

Акции металлургов росли без видимых фундаментальных причин на фоне сохранения общего оптимизма относительно бумаг сектора. Торги в США начались повышением трех основных индексов, индекс S&P 500 приблизился к отметке 3700 пунктов и вполне может обновить исторический максимум 3712 пунктов на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления национальной и мировой экономики.

Нефть отступила от максимумов дня, цена Brent откатилась ниже $50 за баррель после публикации ежемесячного отчета картеля ОПЕК, который присоединился к Минэнерго США в понижении прогнозов по мировому спросу на нефть в этом и следующем годах, а также сообщил о росте нефтедобычи картеля в ноябре на 710 тыс. б/с. Во вторник свою оценку рынка представит Международное энергетическое агентство. Важным для цен с технической точки зрения будет сохранение нефтью Brent поддержки $49,9 за баррель. Если сделать этого не удастся, котировки могут потерять еще порядка $1,5.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают отметки 3230 и 1380 пунктов. Их преодоление подтвердило бы настрой рынка на развитие коррекционного снижения. Основной опасностью для рисковых активов в ближайшие дни по-прежнему является их краткосрочная перекупленность, которая может вызывать чрезмерную реакцию на любой негатив. Вторник начнется с публикации блока ключевых данных по китайской экономике, которая в целом продолжает демонстрировать уверенное восстановление. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3210-3320 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что основным фактором для распродаж акций выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть мраки Brent отступил ниже $50 за баррель на фоне понижения ОПЕК прогнозов по спросу на нефть на 2020 и 2021 годы.

Рынок акций РФ выглядит перегретым, в результате чего коррекция вполне логична - часть инвесторов желает зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако речи о полноценном снижении не идет, а улучшение внешней конъюнктуры может привести к возвращению индекса МосБиржи к максимумам понедельника, считает аналитик.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-1,4%) и США (индекс S&P 500 вырос на 0,7%, к 3690 пунктам).

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале повысился до минус 10 пунктов с минус 27 пунктов в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Банка Японии. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до минус 15 пунктов, отмечает Trading Economics.

Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

В понедельник американские СМИ сообщили, что в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19.

На нефтяном рынке цены в понедельник вечером просели; цена Brent ушла ниже $50 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $49,66 за баррель (-0,6% и -0,6% в пятницу), январская цена WTI - $46,21 за баррель (-0,8% и -0,5% в пятницу).

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Предыдущая оценка, сделанная месяцем ранее, предполагала чуть меньшее снижение спроса.

По оценкам ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с (до 96,89 млн б/с), что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце.

ОПЕК включил в число факторов, которые будут влиять на спрос на нефть в 2021 году, наряду с пандемией COVID-19 политику новой администрации США, переговоры по Brexit, а также текущие торговые переговоры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-13%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-7,8%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-5,8%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,5%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%).

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,4%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,7%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+3,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 124,67 млрд рублей (из них 23,423 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,322 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 10,696 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").