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14 декабря 2020 года 20:03

Рубль вечером заметно дешевеет к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 14 декабря. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль заметно слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 73,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,99 руб./EUR1, подорожав на 58 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,27 копейки - до 80,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть. После достижения на прошлой неделе максимальных отметок с начала марта котировки "черного золота" в понедельник во второй половине дня развернулись вниз после публикации отчета за октябрь, в котором был снижен прогноз потребления нефти. При этом активность торгов постепенно спадает, так как инвесторы переходят в режим ожидания итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США (15-16 декабря) и Банка России (18 декабря).

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса, сообщают американские СМИ. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 16,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 306 тыс. пациентов скончались, около 9,7 млн человек выздоровели.

Инвесторы продолжают рассчитывать на принятие новых мер поддержки американской экономики. Группа конгрессменов от демократической и республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса США.

В то же время негативным фактором для рынков стала перспектива введения новых ограничительных мер в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Таким образом, власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, рубль начал торговую сессию понедельника с укрепления как относительно доллара США, так и европейской валюты. "Большую часть дневных торгов пара "доллар-рубль" колебалась вблизи отметки 73 руб./$1. Однако после заявления ОПЕК о снижении прогноза потребления нефти в следующем году рубль начал снижаться вслед за ценами на нефть. По нашим прогнозам, курс рубля может продолжить снижение на ожиданиях ужесточения риторики Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу", - полагает Союнов.

"Начало недели на глобальных рынках проходило под знаком внушительной коррекции индекса доллара, вызванной заметным усилением аппетита к риску на новостях о начале вакцинации от коронавируса и выделении нового пакета финансовой помощи в США. К вечеру индекс USD терял порядка полпроцента и обновил в ходе торгов очередной минимум с апреля 2018 года. Большинство валют - аналогов рубля по развивающимся рынкам также укреплялось к окончанию рабочего дня, однако сам рубль после утренних попыток в паре с долларом преодолеть отметку в 72,8 руб./$1 скорректировался и растерял утреннее преимущество. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" вновь оказалась выше 73 руб./$1 и ближе к вечеру тестировала отметку в 73,15 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Условия, в которых совет директоров будет принимать решение, выглядят противоречиво. С одной стороны, позитив на глобальных рынках позволил рублю существенно укрепиться, с другой стороны, инфляция, судя по недельным данным, уже превысила 4,5% в годовом выражении, а инфляционные ожидания продолжают ухудшаться. (. . .) Мы ожидаем сохранения ставки на уровне 4,25% и возможного снижения до 4% в конце первого квартала или чуть позже, при сохранении высоких дезинфляционных рисков. Решение ЦБ РФ будет публиковано в пятницу в 13:30 МСК", - пишут аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок растеряли дневной рост и заметно снижаются вечером в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник снизилась на 0,96% - до $49,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,22% - до $46 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что незначительно ниже оценки, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. В 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки, что на 0,35 млн баррелей в сутки хуже прогноза в прошлом месяце, и составит 96,89 млн баррелей в сутки.

"Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 декабря на 19,23 копейки, до 72,9272 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,97 копейки, до 88,5847 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 19,1 копейки по отношению к пятнице и составил 72,972 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,64 копейки и составил 73,0365 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 478,147 млн, из которых $748,39 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 729,757 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 10,5 копейки, до 88,6384 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,73 копейки и составил 88,739 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,239 млн, из которых EUR120,524 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR342,715 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,44% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,69% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев опустились на 4 б.п. - до 4,89% годовых каждая.


Опубликовано: /Финмаркет/
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