Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики, сообщения о хакерских атаках на Минфин США не вызвали распродаж

Москва. 14 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1 базисный пункт, составив 116,37% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению к пятнице, составив 101,745% от номинала (доходность, как и днем ранее, составила 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта, составив 152,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 14 базисных пунктов - до 142,85% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,21% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 44 базисных пункта, до 137,69% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,175% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 115,66% от номинала, что соответствует доходности 1,725% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 1 базисный пункт, до 109,96% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 1,185% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 2 базисных пункта, подорожав до 137,01% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,175% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 11 пунктов, до 114,2% от номинала (доходность снизилась почти на 2 базисных пункта и составила 1,92% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдалась достаточно сдержанная ценовая динамика. Большинство выпусков демонстрировало плавный рост, а котировки отдельных бумаг слегка просели. Участники рынка находятся в ожидании очень важных событий, запланированных на эту неделю, в частности, в середине недели будут объявлены итоги декабрьского заседания ФРС США, а в пятницу свой вердикт по ставке объявит Банк России. При этом инвесторы ждут от американского регулятора ответа на вопрос, станет ли он задействовать механизмы сдерживания роста процентных ставок US Treasuries в условиях прогнозируемого улучшения ситуации в экономике, на что указывает заметный рост фондового рынка. Некоторые участники рынка ожидают, что Федрезерв может отойти от стандартной модели, когда улучшение экономической ситуации сопровождается ростом процентных ставок, и на этот раз может вмешаться в рыночную ситуацию с целью сдерживания роста доходностей казначейских обязательств. Таким образом, это может привести к тому, что рисковые активы и фондовый рынок продолжат расти, но при этом котировки "защитных" активов - US Treasuries - снижаться не будут. А это в свою очередь будет сильно влиять и на поведение долговых бумаг развивающихся стран, которые также не будут снижаться в цене, сохраняя сложившиеся уровни суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Для российских активов негативный фон сегодня формировали сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на информационные ресурсы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации. Причем обвинения были высказаны в адрес организаций, имеющих отношения к российским спецслужбам. Однако пока данные новости были проигнорированы инвесторами и не вызвали какого-либо значимого движения на рынке", - отметил Пшонковский.

Хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA), сообщили американские СМИ. Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA). "Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. (. . .) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - сказал Песков журналистам в понедельник. Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сотрудничества с США в области кибербезопасности. "Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США", - отметил Песков.