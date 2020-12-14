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14 декабря 2020 года 15:39

Рубль днем дешевеет к доллару и евро в рамках фиксации прибыли после заметного роста на предыдущей неделе

Москва. 14 декабря. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли после заметного роста по итогам прошлой недели.

Курс доллара США составил 72,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,73 руб./EUR1, подорожав на 31,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,9 копейки - до 80,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 декабря на 19,23 копейки, до 72,9272 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,97 копейки, до 88,5847 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в рамках фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие дни. Инвесторы постепенно сокращают активность в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США (15-16 декабря) и Банка России (18 декабря).

"В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Условия, в которых совет директоров будет принимать решение, выглядят противоречиво. С одной стороны, позитив на глобальных рынках позволил рублю существенно укрепиться, с другой стороны, инфляция, судя по недельным данным, уже превысила 4,5% в годовом выражении, а инфляционные ожидания продолжают ухудшаться. (. . .) Мы ожидаем сохранения ставки на уровне 4,25% и возможного снижения до 4% в конце первого квартала или чуть позже, при сохранении высоких дезинфляционных рисков. Решение ЦБ РФ будет публиковано в пятницу в 13:30 МСК", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Тем временем, на большинстве глобальных площадок сохраняются умеренные позитивные настроения благодаря надеждам на скорое повсеместное применение вакцин от коронавируса COVID-19 и принятие новых мер поддержки американской экономики.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Группа конгрессменов от демократической и республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса США.

В то же время негативным фактором для рынков стала перспектива введения новых ограничительных мер в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Таким образом, власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

"Курс доллара на волне общего позитива в валютах развивающихся стран опустился ниже 73 руб./$1. Сейчас внешний фон остается умеренно благоприятным, хотя риски проволочек в согласовании программы фискальной поддержки в США увеличиваются. На этом фоне мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73-73,5 руб./$1 и может укрепиться до 72 руб./$1 в первом квартале 2021 года при усилении фундаментальных факторов, в частности, при сезонном увеличении счета текущих операций", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль несколько слабеет, пара "доллар-рубль" торгуется выше отметки 73 руб./$1. Похоже, на первый план для него опять выходит геополитика. На выходных в Washington Post появилась статься о том, что госучреждения США подверглись недавно хакерской атаке, за которой, предположительно, стоят лица, связанные с Россией, и что ситуация настолько серьезная, что по этому поводу состоялось собрание Совета национальной безопасности", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.

Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник выросла на 1,22% - до $50,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,18% - до $47,12 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.

"Нефть Brent продолжает поддерживаться околовакцинными новостями: так, в США в ближайшие дни уже ожидаются поставки первых партий от Pfizer. Рынок торгует ожидания, что ускоренная кампания по массовой вакцинации населения обусловит быстрое восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители. Мы сохраняем мнение, что нефть перегрета спекуляциями на тему вакцин, и оцениваем фундаментальный уровень ниже - в $40-45 за баррель Brent. Тем не менее, аппетит к рисковым активам пока продолжит поддерживать рост цен на нефть. На сохраняющейся волне оптимизма ждем закрепления февральского фьючерса на Brent в понедельник в диапазоне $50-52 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,44% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,69% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев опустились на 4 б.п. - до 4,89% годовых каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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