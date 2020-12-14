Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе при сохранении цен на нефть марки Brent около отметки $50 за баррель, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Укрепление курса рубля на прошедшей неделе было обусловлено снижением геополитической премии. Согласно нашей факторной модели, вклад этой компоненты в динамику курса составил 1,5 п.п. Мы считаем, что российская валюта недооценена примерно на 1 руб. от равновесного уровня при текущих ценах на нефть. При их сохранении у отметки $50 за баррель мы прогнозируем дальнейшее укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе", - указывают аналитики банка.

По мнению экспертов Газпромбанка, влияние на валютные рынки на неделе могут также оказать заседания мировых ЦБ (ФРС, Банк Англии и Банк Японии), а также заседание Управления по санитарному надзору США (FDA) по вопросу экстренного разрешения на использование вакцины компании Moderna Inc. от COVID-19.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.