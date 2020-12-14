Ключевые события недели в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут голосование Коллегии выборщиков в США, вакцина Moderna Inc., заседание ФРС, пресс-конференция Президента России Владимира Путина, ключевая ставка Банка России.

"На прошлой неделе в США регуляторы одобрили вакцину Pfizer Inc. и BioNTech, и уже идет подготовка к массовой вакцинации. США оказались более щепетильны к процессу, одобрив эту вакцину уже после Великобритании. Между тем условия ее хранения достаточно жесткие - минус 75-80 градусов Цельсия, поэтому вакцина от Moderna Inc., которая не требует столь экстремальных условий, очень важна, - отмечают эксперты BCS Express. - Впрочем, скорее всего, ситуация будет развиваться по сценарию прошлой недели, и во вторник мы получим комментарии экспертов FDA об отсутствии проблем с безопасностью вакцины и ее эффективности, а в четверг консультативный комитет даст свое согласие".

Одним из главных ожидаемых событий недели станет пятничное заседание ЦБ РФ по вопросу монетарной политики, констатируют в BCS Express. "Последние позитивные изменения в динамике курса рубля, нефти в некоторой степени возродили интригу по данному заседанию, но все же в большей степени вероятно, что регулятор проявит сдержанность. Никаких явных намеков на снижение от представителей ЦБ не прозвучало за последние дни, а рыночные ставки и рост инфляции не позволяют сейчас ожидать решительных действий от регулятора", - пишут аналитики.

ФРС США в среду проведет последнее заседание по монетарной политике в уходящем году. "Аналитики не ожидают изменения ставок, так как представители регулятора не раз говорили о том, что не готовы идти в отрицательную зону. В то же время чиновники намекали, что они могут сделать темпы покупок активов более зависимыми от экономических условий. Сейчас ФРС ежемесячно покупает казначейские облигации на $80 млрд и ипотечные бумаги еще на $40 млрд. На прошлой неделе ЕЦБ увеличил QE на 500 млрд евро", - отмечают в инвесткомпании.

Также эксперты напоминают, что избирательная система в США предполагает, что выборы президента страны являются непрямыми, то есть победитель определяется Коллегией выборщиков. Граждане свой выбор сделали в ноябре, а в понедельник, 14 декабря, дело за выборщиками. Конституция не требует от выборщиков голосовать за конкретного кандидата, но некоторые штаты и партии требуют, чтобы они дали обещание голосовать по партийному признаку, и могут оштрафовать или заменить нарушивших свое обещание.

17 декабря, в четверг, ожидается большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина с элементами прямой линии. Выступления президента всегда вызывают повышенный интерес у участников рынка, отмечают в инвесткомпании.

Корпоративных отчетов в РФ на текущей неделе почти не будет, но пройдут отсечки по ряду бумаг, указывают в BCS Express. В среду, 16 декабря, последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа", X5 Retail, "Юнипро".

В США продолжают отчитываться отдельные компании, у которых нестандартный финансовый год. На неделе ожидаются отчеты Nike Inc., FedEx Corp., Lennar Corp., Accenture.

Также на неделе будут опубликованы предварительные данные по PMI в Европе и США от Markit. Выйдут данные по промпроизводству в России, еврозоне, США, розничным продажам в США и России. Ежемесячные отчеты по рынку нефти опубликуют ОПЕК и МЭА. Ожидаются заседания Банка Англии и Банка Японии.

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