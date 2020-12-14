BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ФосАгро", "Московская биржа" и X5 Retail, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики добавили в топ-5 текущей недели акции "Северстали" - вертикально-интегрированной горнодобывающей и металлургической компании с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. "Северсталь" - наш фаворит на фоне роста внутренних и экспортных цен на сталь в сочетании с повышением цен на железную руду. Самообеспеченность железорудным сырьем у "Северстали" превышает 100%, а диверсифицированные рынки продаж (на внутренний рынок поставляется около 63% стали) позволит компании извлечь выгоду из ценовой динамики. На данный момент бумага торгуется на привлекательных уровнях. Мы ждем опережающего роста акций "Северстали" в краткосрочном периоде", - пишут они.

Сохраняет место среди фаворитов и еще один представитель металлургической отрасли - "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК"). "Российский металлургический холдинг также получит выгоду от восстановления внутренних цен на сталь. Мы видим потенциал роста цен на 25%, что должно поддержать акции "ММК" ввиду большой доли поставок компании на внутренний рынок (80%)", - указывают эксперты.

Прочно удерживает место в рейтинге и "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Приближается дата закрытия реестра для получения промежуточных дивидендов в размере 123 руб. (23 декабря), отмечают эксперты.

Остаются в лидерах и акции "Московской биржи". "Обороты растут на 30% г/г уже три месяца, а объемы торгов на рынке акций бьют рекорды второй месяц подряд. Мы ожидаем, что 2020 г. окажется рекордным для компании по совокупным объемам торгов, что должно оказать дополнительную поддержку комиссионному доходу биржи", - пишут аналитики.

Сохранили в топ-5 эксперты и X5 Retail, ведущую российскую мультиформатную компанию современной розничной торговли. "Мы ожидаем сохранения сильных финансовых показателей ритейлера в IV квартале 2020 г. Компания прогнозирует мощный рост сопоставимых продаж в декабре - на 12-13% г/г. Введенные эпидемиологические ограничения, в том числе в новогоднюю ночь, окажут поддержку бумаге. Дивиденды за 9 месяцев 2020 г. в размере 73,6 руб. на бумагу (дата закрытия реестра - 18 декабря) могут стать дополнительным катализатором для котировок", - полагают аналитики инвесткомпании.

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