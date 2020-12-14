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14 декабря 2020 года 16:03
Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран сохранится - Сбер Управление Активами
Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран сохранится на фоне низких ставок по облигациям ЕМ, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. По мнению эксперта, этому будет способствовать восстановление мировой экономики - по мере роста экономической активности будет улучшаться и кредитное качество эмитентов из развивающихся стран, что будет усиливать интерес инвесторов к этим активам. Как следствие, ожидается продолжение ценового роста рынка евробондов. "Боковое движение продолжается на рублевом долговом рынке, - комментирует Малин. - Кривая ОФЗ умеренно поднялась на фоне новостей о том, что Минфин при первичных размещениях в следующем году будет делать акцент на классические ОФЗ с постоянным купоном. Охлаждению интереса к ОФЗ способствует и ускорение инфляции немного выше таргета ЦБ. По итогам недели индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи не изменились". Также эксперт напоминает, что на текущей неделе состоится заседание Совета директоров ЦБ, на котором регулятор рассмотрит вопрос ключевой ставки. Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 4,25%, полагает Малин. При этом наибольший интерес будет представлять комментарий ЦБ относительно текущего ускорения инфляции выше таргета, а также прогнозы по дальнейшей динамике инфляции и ключевой ставки. "По нашим оценкам, Банк России отметит временный характер ускорения инфляции выше таргета ввиду слабого спроса в экономике; темп роста потребительских цен вернется к 3,5-4% уже в первом-втором кварталах 2021 года. Как следствие, пространство для снижения ключевой ставки до 4% еще сохраняется. Независимо от исхода заседания ЦБ на рублевом облигационном рынке наиболее интересными активами для инвестирования остаются корпоративные и субфедеральные облигации ввиду наличия привлекательной премии в доходности по отношению к ставкам по ОФЗ, депозитам и инфляции", - указывает эксперт Сбер Управление Активами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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