Рублевые облигации банков становятся привлекательной альтернативой депозитам - Газпромбанк

Рублевые облигации банков становятся востребованным инструментом сбережения у частных инвесторов и выступают привлекательной альтернативой депозитам, говорится в аналитическом материале Газпромбанка. На фоне снижения ставок выпуск рублевого рыночного долга также интересен банкам-эмитентам, что формирует устойчивый рост предложения, отмечают аналитики инвестбанка Андрей Клапко и Владислав Данилов.

"Рублевые облигации - исторически не слишком востребованный инструмент для банков, так как основным источником рублевого фондирования были депозиты, - отмечают эксперты. - Тем не менее, на фоне низких ставок и связанного с этим оттока длинных ресурсов (в первую очередь розничных вкладов) роль рублевых инструментов как длинного и безотзывного (что важно в контексте сравнения с депозитами) источника ресурсов повышается. Рынок рублевых облигаций банков (3,4 трлн руб.) составляет менее 3,5% пассивов сектора. Тем не менее, с 2017 года наблюдается устойчиво растущий тренд. В 2019 г. чистые размещения составили 550 млрд руб. С начала 2020 г. - 300 млрд руб.".

Для определения того, каким банкам могут быть в перспективе интересны облигации как источник фондирования, аналитики Газпромбанка выделили два критерия: 1) рублевый коэффициент "кредиты/депозиты" и 2) стоимость рублевых ресурсов.

Первый критерий показывает степень покрытия кредитных операций депозитными ресурсами. На взгляд Клапко и Данилова, банки с коэффициентом "кредиты/депозиты" выше 100% больше заинтересованы в эмиссии рублевых облигаций в случае ускорения роста кредитования и/или оттока депозитов из-за отсутствия запаса по устойчивому фондированию долгосрочных активов.

Второй критерий предполагает, что в условиях снижения ставок облигации становятся экономически интересными для банков, так как спред между их доходностью и средней стоимостью фондирования сокращается. "Мы сравнили текущую доходность наиболее ликвидных облигаций банков со стоимостью их рублевых ресурсов в целом и срочных розничных депозитов (как основного долгосрочного источника фондирования) в частности. По нашим расчетам, наименьший спред к доходности рублевых ресурсов обеспечивают облигации ВТБ, Росбанка, ГПБ и РСХБ", - указывают аналитики банка.

Клапко и Данилов полагают, что по совокупности факторов наибольший интерес к выпуску рублевых облигаций в 2021 г. могут проявить РСХБ, Сбербанк и ВТБ.

Спреды облигаций банков сейчас находятся на уровне ~80 б.п. для сегмента "ВВВ" и ~114 б.п. - для сегмента "BB". После роста спредов в 2К20 (до 110 б.п. - для "ВВВ" и 135 б.п. - для "ВВ") происходит постепенная нормализация рыночной ситуации. Тем не менее, текущие спреды все еще выше среднего уровня с 2018 г. на ~10 б.п.

"Среди ключевых эмитентов наибольшую премию по спреду к историческому среднему имеют Сбербанк, РСХБ, ГПБ и Альфа-банк (в среднем 15-20 б.п.), - указывают аналитики Газпромбанка. - Открытие - единственный банк в нашей выборке, чей спред ниже исторического. Это объясняется кардинальными изменениями в структуре собственности банка и его финансовым оздоровлением. Тем не менее, потенциал сужения спреда более вероятен в более доходных инструментах РСХБ, Альфа-банка и ГПБ, чем в Сбербанке. Относительно низкая доходность бумаг Сбербанка вкупе с возможным ростом предложения и фокусом на розничный спрос будет препятствием для сужения спреда его облигаций к историческому уровню".

На взгляд Клапко и Данилова, кредитные метрики сектора демонстрируют восстановление после просадки в разгар пандемии. Основной показатель финансовой устойчивости - регулятивный капитал - демонстрирует активный рост (+0,6 трлн руб. за 10М20 до 11,5 трлн руб.) на фоне восстановления рентабельности после провала во втором квартале. Рентабельность среднего капитала за 10М20 (15,6%) лишь немногим ниже показателя за 2019 г (18,5%). При этом средний норматив Н1.0 (12,7% на 01.10.20) превышает показатель на начало года (12,2%).

По мнению экспертов, с позиции качества активов и резервирования в секторе также наблюдается стабильная картина. Рост доли проблемной задолженности в абсолютном выражении пока не приводит к заметному ухудшению качества портфеля в целом. Более того, уже сформированный объем резервов банками с начала года выглядит комфортным без учета дальнейших шоков (покрытие резервами проблемных и безнадежных ссуд выросло за 10М20 с 93% до 96%).

"Важной составляющей стабильных кредитных метрик сектора является поддержка государства (через кредитные каникулы, субсидируемые кредитные продукты) и регулятора (через временные регулятивные послабления). При постепенной отмене данных мер мы не исключаем, что кредитные метрики банков могут ухудшиться, однако должны остаться на высоком уровне. Финансовая стабильность банков остается приоритетом для государства, что формирует предпосылки к продлению текущих мер поддержки или даже к их расширению в случае ухудшения внешних условий", - отмечают эксперты Газпромбанка.

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