Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 в I квартале 2021г при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллара на волне общего позитива в валютах развивающихся стран опустился ниже 73 руб./$. Сейчас внешний фон остается умеренно благоприятным, хотя риски проволочек в согласовании программы фискальной поддержки в США увеличиваются. На этом фоне мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73-73,5 руб./$1 и может укрепиться до 72 руб./$1 в первом квартале при усилении фундаментальных факторов, в частности, сезонном увеличении счета текущих операций", - отмечают аналитики банка.

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