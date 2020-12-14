"Финам"открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 26 000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "ГМК Норильский никель" с целью 26 000 руб." с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 23 800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В рамках позитивных ожиданий касательно роста темпов восстановления мировой экономики, и, как следствие, мировой промышленности, мы наблюдаем рост по всем металлам из группы цветных. В свою очередь, это отражается на соответствующей динамике "ГМК "Норильский никель". После обновления максимума мы закладываем сохранение этого импульса", - пишут аналитики "Финама".

Также эксперты инвесткомпании отмечают, что акции Норникеля торгуются вдоль восходящего тренда, который проходит на 24 000 рублей. "При покупке на 19,5% и выставлением стоп заявки на уровне 23 800 руб., риск на портфель составит 4%. Соотношение прибыль/риск - 3,4", - указывают аналитики "Финама".

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