ИСПРАВЛЕНО: Цена нефти к концу текущего года может снизиться до $45-47/барр. Brent - BCS GM

Цена нефти к концу текущего года может снизиться до $45-47/барр., а в январе 2021 г. выйти в прежний коридор $40-45/барр. Brent, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

По мнению эксперта инвесткомпании Владимира Тихомирова, в последние недели рынок нефти движется фактически лишь воздействием одного фактора - ожиданиями резкого восстановления спроса вслед за быстрым выходом мира из пандемии. Вместе с тем инвесторы игнорируют целую серию сигналов, каждый из которых в других условиях, на взгляд аналитика, легко мог бы спровоцировать коррекцию нефтяных котировок. "Это и фактор сезонности (традиционно слабый спрос на нефть и нефтепродукты в декабре-январе), и решение ОПЕК+ об увеличении поставок нефти с января, и значительный рост запасов нефти в США (на прошедшей неделе запасы выросли сразу на 15.2 млн барр. против консенсус-прогноза в 1 млн), и возобновившийся в ноябре рост числа нефтегазовых установок (первый такой рост за 3 месяца), ну и, конечно же, текущее подавленное состояние многих экономик мира при сохранении довольно мрачных краткосрочных прогнозов", - указывает Тихомиров.

"Цены на нефть на прошедшей неделе поднимались к допандемическому уровню в районе $51/барр.; на закрытие торгов в Лондоне 11 декабря нефть Brent стоила $49,97/барр. (неделей ранее ее цена равнялась $49,25/$). Мы по-прежнему считаем недавний рост нефтяных цен избыточным и не исключаем, что к концу декабря котировки нефти могут скорректироваться вниз до $45-47/барр., а в январе 2021 г. выйти в прежний коридор $40-45/барр.", - прогнозирует эксперт BCS GM.

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