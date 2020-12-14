Лидерами роста текущей недели в РФ будут акции металлургов, банков и нефтегазового сектора - Альфа-банк

Акции металлургического, нефтегазового и банковского секторов, вероятно, будут лидерами роста на российском рынке на текущей неделе, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Российский рынок акций был в лидерах роста на прошлой неделе на фоне ухода инвесторов в акции циклических секторов, и мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится на фоне высоких цен на нефть, сталь и никель. В лидерах роста будут акции металлургического, нефтегазового и банковского секторов"., - пишет он в обзоре банка.

Эксперт отмечает, что на текущей неделе пройдут последние в году заседания мировых центральных банков - во вторник и среду пройдет заседание ФРС; в пятницу состоится заседание по ключевой процентной ставке ЦБ РФ.

Коллегия выборщиков в США проведет в понедельник голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера - как ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что должно оказать поддержку мировым рынкам акций, обращает внимание Волш.

Прогресс в отношении вакцины от коронавируса улучшает настроение к рискованным активам, констатирует аналитик Альфа-банка.

Британский фунт укрепился после того, как Великобритания и ЕС договорились продолжить переговоры по торговой сделке после Brexit. Это решение окажет поддержку пострадавшим по причине тупика в переговорах европейским рынкам акций, полагает эксперт банка.

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