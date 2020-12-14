ИСПРАВЛЕНО: Рубль к концу 2021г может укрепиться до 70-71 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля к концу 2021г может укрепиться до 70-71 руб./$1, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

По мнению эксперта, в краткосрочном в краткосрочном плане курс рубля продолжит преимущественно следовать за динамикой мировых рынков: если среди инвесторов сохранятся оптимистичные настроения и высокий спрос на рисковые активы, то к концу года рубль может закрепиться на текущих уровнях 72-73 руб./$1.

"Однако в нашем базовом сценарии в оставшиеся две недели до конца года рост на рынках может остановиться: мы ожидаем консолидации на рынках за счет фиксации прибыли и сопутствующего ослабления спроса на рисковые активы. В этом случае курс российской валюты может скорректироваться до 75-77 руб./$1", - полагает Тихомиров.

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