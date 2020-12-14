Рынок акций РФ продолжает ралли во главе с Магнитом и Газпромом, индекс МосБиржи превысил 3300п

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжает ралли на фоне общемирового оптимизма в отношении внедрения вакцин от COVID-19; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж 3300 пунктов, причем локомотивом подъема выступают акции "Магнита" и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3309,19 пункта (+1%), индекс РТС - 1428,72 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 72,96 рубля (+0,01 рубля), золото - $1836,2 за тройскую унцию (-0,4%).

Подорожали акции "Магнита" (+2,4%), "Газпрома" (+2,2%, до 205,9 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%).

Акции "Газпрома" растут на фоне взлета цен на газ. Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $199,7 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу. Это максимальное значение за последние 1 год и 9 месяцев (21 месяц) - с 8 марта 2019 года.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Просели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным: азиатские рынки преимущественно растут, доллар слабеет, хотя и в основном за счет потерь против евро и фунта. Нефть и промышленные металлы дорожают в ожидании восстановления деловой активности на фоне старта массовой вакцинации в ряде стран. Pfizer получила одобрение на использование вакцины против COVID-19, и сам процесс вакцинации в США уже начался в минувшие выходные. В России также начали широкое применение вакцины "Спутник V".

Для российских активов вновь складываются условия для роста. Доллар может закрепиться ниже отметки 73 руб./$1, а в паре с евро динамика рубля может стать менее выраженной, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, внешний фон зовет к продолжению покупок акций, индекс МосБиржи обновляет максимумы, и основная причина этого кроется в мощном притоке средств нерезидентов.

Инвесторы проигнорировали решение главы Германии вести в стране жесткий локдаун из-за продолжающегося роста числа заболеваний коронавирусом. Нефть же совсем не отреагировала на пятничную статистику Baker Hughes, согласно которой число активных буровых установок в США выросло с 246 до 258 единиц. Обычно эти данные отыгрываются в понедельник в первой половине дня.

В понедельник продолжается рост акций "Газпрома", которые сильно отстали от рынка в последние полтора месяца. В пятницу прошло сообщение, что оператор "Северного потока 2" возобновил строительство газопровода. У акций газовой монополии есть и еще один не отыгранный драйвер - это рост цен на газ. Технической целью движения бумаг является район чуть выше 230 руб.

Дорогая нефть и дешевый доллар способствуют дальнейшему укреплению рубля, доллар может закрепиться под отметкой 73 руб./$1.

Однако сейчас спрос на рубль имеет больше спекулятивный характер. Об этом говорит, в частности, отсутствие роста цен на ОФЗ в условиях укрепления рубля. Поэтому при ухудшении внешнего фона рубль быстро сдаст завоеванные позиции. Технически сильно перекуплен и российский рынок акций, назревает коррекция. Однако поводов для масштабных распродаж нет. Скорее всего, снятие технической перекупленности будет выражаться в уходе высоколиквидных акций в боковик, а капитал перетечет в слабо участвовавшие в ралли акции "второго эшелона". Здесь наиболее интересными являются дивидендные бумаги энергетических компаний, считает Антонов.

По словам генерального директора компании "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, ограничительные меры из-за коронавируса повсеместно сохраняются, но не ужесточаются (за редкими исключениями). Мировая и отечественная экономика подстроилась под кризисные реалии. И если меры ограничений в перспективе, скорее, будут смягчаться, то стимулирующие механизмы (такие как субсидии и льготное кредитование) должны продолжиться, видимо, в течение всего следующего года. При этом в России и Великобритании вакцинация против COVID-19 уже началась, а в США должна стартовать на этой неделе.

По мере отступления пандемических рисков, вероятно, уже в первом квартале, можно ожидать постепенного оживления в наиболее просевших отраслях: туризме, пассажирском транспорте, индустрии развлечений и киноиндустрии, спорте, общепите, непродовольственной розничной торговле. Соответственно, можно ожидать и роста спроса на нефть. Надежды на прорывы в борьбе с коронавирусом и снятие ограничений, сопряженные со стимулированием экономической и потребительской активности являются драйвером роста акций и товарных рынков, а также фактором стабилизации долговых рынков.

Поскольку ценообразование рынков имеет опережающую природу, то максимальные их значения, предположительно, сформируются к середине первого квартала. После чего наиболее вероятна длительная и глубокая общерыночная коррекция. Как вывод, скорее всего, ближайшие 2-3 месяца будут в целом позитивны для рынков, для экономики - хотя бы ближайшие полгода, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2% на фоне неопределенности перспектив принятия Конгрессом США очередного пакета мер поддержки экономики и пока безуспешных переговоров Великобритании и Европейского союза относительно отношений сторон после Brexit.

Переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Дополнительное давление на рынок оказывает то, что Евросоюз и Великобритания все еще далеки от решения всех спорных вопросов по поводу отношений после Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров с ЕС об отношениях после Brexit, но не уверен в том, что они дадут результат.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорных вопросов по рыболовству, а также по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

Тем временем, в понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,4%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале повысился до минус 10 пунктов с минус 27 пунктов в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Банка Японии. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до минус 15 пунктов, отмечает Trading Economics.

Министр финансов Китая Лу Цзивэй на минувшей неделе сообщил, что власти страны намерены увеличить бюджетную поддержку экономики, пишет Bloomberg.

Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на оптимизме в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть после ожидаемой массовой вакцинации; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $50,64 за баррель (+1,3% и -0,6% в пятницу), январская цена WTI - $47,18 за баррель (+1,3% и -0,5% в пятницу).

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.

Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,2%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,8%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК превысил 25 млрд рублей (из них более 5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").