Возможен рост рубля еще на 1-3% до конца текущего года - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, вероятно, сможет показать до конца текущего года рост к доллару в пределах 1-3%, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Минимальные изменения курса рубля в прошедшую пятницу позволили российской валюте завершить неделю со вторым результатом (1,5%) среди ЕМ валют и максимумами около 72,85 руб./$1. Сказался рост цен на нефть и сохранение спроса на акции и бонды РФ со стороны нерезидентов при отсутствии большого спроса на валюту", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Также указывает он, на рынке присутствовали и экспортеры в преддверии декабрьских налогов и, вероятно, предстоящих в конце 2020-начале 2021 года выплат дивидендов рядом крупнейших компаний ("ЛУКОЙЛ", "НЛМК", "Норильский никель" и "Северсталь"), что требует аккумулирования дополнительной рублевой ликвидности заранее.

"Поэтому до конца года рубль еще может показать небольшой рост в пределах 1-3%, но в последние дни декабря и первые дни января следующего года, как это бывает, возможна повышенная волатильность", - полагает Полевой.

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