Вероятно продолжение консолидации рынка ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации рынка ОФЗ на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На текущей неделе ждем сохранения цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней. ЦБ РФ в пятницу, 18 декабря, с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 4,25%), что будет нейтрально для рынка", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ по итогам прошедшей недели сместилась вверх на 2-5 б.п., констатирует аналитик. Основное снижение цен прошло в четверг. В пятницу рублевые гособлигации торговались в боковом диапазоне, доходность10-летних ОФЗ закрепилась на уровне 5,84% годовых.

Внешний фон для российского рынка облигаций остается противоречивым, указывает эксперт банка.

Позитивными факторами выступают рост цен на нефть Brent выше $50 за баррель, расширение ЕЦБ программы выкупа активов, снижение доходности облигаций развитых стран, начало массовой вакцинации от коронавируса.

Оптимизм инвесторов в то же время сдерживают продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в мире и обусловленное этим введение новых ограничений в отдельных странах, отмечает Монастыршин. Статистика по увеличению обращений за пособием по безработице в США и пробуксовка в принятии нового антикризисного пакета в США также ограничивают склонность глобальных инвесторов к риску.

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