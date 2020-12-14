Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 88,5-89,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за изменением позиций валют на мировом рынке. Доллар незначительно укрепился к евро, интерес инвесторов к риску снизился, что и отразилось на динамике национальных валют развивающихся стран", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки в пятницу снизились, несмотря на сигналы о том, что спрос на сырье в Китае и Индии вышел на докризисные уровни и даже превысил их. По мнению эксперта, перспективы глобального спроса внушают опасения рынку, так как пандемия не идет на спад, а массовая вакцинация может столкнуться с проблемами (объемов производства и их темпов недостаточно).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,32% и составила 50,09 долларов за баррель. Январские контракты на нефть марки WTI подешевели на 0,09% и составили 46,74 за баррель, констатирует аналитик "Универ Капитала".

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