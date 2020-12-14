Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует фиксировать прибыль в акциях Heidelberg Cement и Saint Gobain

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют спекулятивно настроенным игрокам фиксировать прибыль в акциях HeidelbergCement Caucasus и Saint Gobain, говорится в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов, более долгосрочным инвесторам следует учитывать налоговые последствия закрытия позиций против их удержания в течение 1 года.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" по-прежнему сохраняют долгосрочный позитивный взгляд на Heidelberg Cement.

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