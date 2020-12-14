Рубль удержит позиции около уровня 73 руб./$1 в понедельник утром - ПСБ

Рубль, скорее всего, удержит позиции около уровня 73 руб./$1 в понедельник утром, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов в понедельник ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, несмотря на подъем цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран. Это позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73 руб./$1. В ходе торгов при сохранении позитивной внешней конъюнктуры национальная валюта может продолжить волну укрепления. В этом случае доллар полноценно закрепится в диапазоне 70-73 руб./$1. При этом вырастет вероятность его отступления к нижней границе данного коридора", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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