Котировки нефти, вероятно, поднимутся выше уровня $51,1/барр. в понедельник - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent в понедельник могут попробовать пойти выше $51,1 за баррель и в случае успеха закрепиться в диапазоне $51,3-51,5 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты Sberbank CIB отмечают, что этим утром оптимизм инвесторов поддерживают новости о применении первой вакцины от коронавируса в США. Рынок нефти ждет ежемесячного обзора ОПЕК и отчёта Управления энергетической информации США по продуктивности бурения.

Рубль несколько слабеет и торгуется выше 73 руб./$1, несмотря на умеренный оптимизм глобальных рынков. Похоже, указывают в Sberbank CIB, на первый план вновь выходит геополитика: появились сообщения о хакерской атаке на правительственные органы США, за которой могут стоять лица, связанные с Россией. В этих условиях, по мнению экспертов, рубль может днём достичь 73,5 руб./$1, а вечером, если последуют жесткие заявления американской стороны, может ослабнуть до 74 руб./$1.

Доходности ОФЗ в пятницу практически не изменились. В понедельник они, скорее всего, поднимутся на 5-6 б.п., в том числе из-за сообщений о возможной причастности России к хакерской атаке на госучреждения США, отмечают в Sberbank CIB.

Также аналитики Sberbank CIB ожидают в понедельник продолжения роста российских акций при умеренно позитивном внешнем фоне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.