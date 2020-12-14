Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72,50-74,50 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 72,50-74,50 руб./$1, а по паре EUR/RUB - 89,50-90,50 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержку российскому рублю окажет дорожающая нефть на фоне ожиданий, что массовая вакцинация от коронавируса ослабит ограничения, а также приведет к тому, что спрос на топливо восстановится, - отмечает тимошенко. - Против американского доллара сработала слабая статистика о динамике обращений за пособиями по безработице, а также одновременно развивающиеся активы и активы еврозоны позитивно отреагировали на решение ЕЦБ расширить стимулирующие программы, где ЕЦБ увеличил общий объем экстренной программы скупки активов до 1,85 триллиона евро".

По мнению эксперта банка, волатильность российского рубля может усилиться из-за замедления роста мировых рынков, поскольку инвесторов смущает отсутствие прогресса в переговорах республиканцев и демократов о принятии пакета помощи экономике Соединенных Штатов Америки. Играют роль и риски окончательного развода Великобритании и ЕС без торговой сделки с учетом отсутствия договоренностей перед формальным выходом Королевства из Евросоюза.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.