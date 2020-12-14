Индекс Мосбиржи поднимется в район 3285 пунктов в понедельник утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется в район 3285 пунктов в начале торгов в понедельник, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3285 пунктов. В дальнейшем в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике подъем нашего рынка может продолжиться", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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