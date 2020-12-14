Курс рубля попробует закрепиться под отметкой 73 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс рубля попробует закрепиться под отметкой 73 руб./$1, однако при ухудшении внешнего фона российская валюта быстро сдаст завоеванные позиции, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Дорогая нефть и дешевый доллар будут способствовать укреплению рубля. После нескольких неудачных попыток пара доллар/рубль попробует закрепиться под отметкой 73 руб./$1. Однако мы считаем, что сейчас спрос на рубль имеет больше спекулятивный характер, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Об этом говорит, в частности, отсутствие роста цен на ОФЗ в условиях укрепления рубля. Поэтому при ухудшении внешнего фона рубль быстро сдаст завоеванные позиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.