Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные ОПЕК по нефтяному рынку и голосование выборщиков в США:

- ОПЕК опубликует ежемесячный обзор глобального нефтяного рынка;

- В США состоится символический, но важный этап президентских выборов - голосование коллегии выборщиков, итоги которого будут подведены 6 января 2021 года.

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