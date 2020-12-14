Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, вероятно, с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3280-3290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3280-3290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270, 3260 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение к ближайшей психологически значимой отметке 3300 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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