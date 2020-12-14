Утренние прогнозы: преобладание покупок

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник благодаря улучшению внешнего фона.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественный рынок акций может продолжить ралли в понедельник благодаря сложившемуся позитивному внешнему фону".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3285 пунктов. В дальнейшем в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике подъем нашего рынка может продолжиться".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3280-3290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270, 3260 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение к ближайшей психологически значимой отметке 3300 пунктов".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3230-3280 пунктов".