14 декабря 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: преобладание покупок
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник благодаря улучшению внешнего фона.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественный рынок акций может продолжить ралли в понедельник благодаря сложившемуся позитивному внешнему фону".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3285 пунктов. В дальнейшем в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике подъем нашего рынка может продолжиться".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3280-3290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3270, 3260 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение к ближайшей психологически значимой отметке 3300 пунктов".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3230-3280 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 декабря 2020 года 20:20
Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ, активно поднимавшийся большую часть торгов в понедельник на фоне общемирового оптимизма в отношении внедрения вакцин от COVID-19, вечером развернулся вниз после появления игроков из США, начавших распродавать российские бумаги на опасениях антироссийских санкций США из-за якобы хакерских атак на ведомства США. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 3314 пунктов откатился к закрытию сессии в район 3250 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов. читать дальше
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14 декабря 2020 года 20:14
Благодаря высоким ценам на нефть ралли на российском рынке акций продолжится, лидерами роста будут акции металлургических, горнодобывающих компаний, банков и нефтегазового сектора, отмечается в обзоре Альфа-банка.
Эксперт банка Джон Волш напоминает, что в ближайшие дни пройдут последние в этом... читать дальше
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14 декабря 2020 года 20:03
Москва. 14 декабря. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль заметно слабеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти. читать дальше
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14 декабря 2020 года 20:00
Москва. 14 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия предыдущего дня. читать дальше
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14 декабря 2020 года 19:08
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции американских компаний AbbVie, Amcor, Cardinal Health и Kimberly-Clark Corp., которые могут обеспечить привлекательную дивдоходность в 2021г, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.
"Экономика США вышла из... читать дальше
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14 декабря 2020 года 18:51
Москва. 14 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних факторов; при этом сообщения западных СМИ о якобы имевших место хакерских атаках на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации со стороны организаций, имеющих отношение к спецслужбам России, не вызвали каких-либо распродаж на рынке. читать дальше
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14 декабря 2020 года 18:36
Вероятность снижения котировок акций D.R. Horton Inc. и Lennar Corp., с технической точки зрения, высока, считает аналитик по международным рынкам BCS Express Оксана Холоденко.
"Базовый прогноз предполагает рост экономики, а значит, и рынка недвижимости США весной-летом следующего года. Согласно... читать дальше
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14 декабря 2020 года 18:12
Рубль на текущей неделе, скорее всего, укрепится до 70-71 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.
Эксперт ждёт движения курса к уровню поддержки в диапазоне 70-71 руб./$1, где рекомендует формировать долгосрочную позицию с возвратом в диапазон 75-76... читать дальше
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14 декабря 2020 года 17:42
Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 на текущей неделе при сохранении цен на нефть марки Brent около отметки $50 за баррель, говорится в обзоре Газпромбанка.
"Укрепление курса рубля на прошедшей неделе было обусловлено снижением геополитической премии. Согласно нашей факторной модели,... читать дальше
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14 декабря 2020 года 17:16
Котировки обыкновенных акций "Татнефти" в целом имеют шансы на рост к уровню 600 рублей, говорится в комментарии "инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Обыкновенные акции "Татнефти" после консолидации в первой половине декабря пытаются выйти из "боковика" и поднялись выше средней полосы... читать дальше
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14 декабря 2020 года 16:46
Российский рынок акций, скорее всего, сохранит позитивную динамику до конца торгов в понедельник, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.
"Можно прогнозировать продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими... читать дальше
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14 декабря 2020 года 16:23
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события недели в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут голосование Коллегии выборщиков в США, вакцина Moderna Inc., заседание ФРС, пресс-конференция Президента России Владимира Путина, ключевая ставка Банка России.
"На прошлой неделе... читать дальше
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14 декабря 2020 года 16:04
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ФосАгро", "Московская биржа" и X5 Retail, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитики добавили в топ-5 текущей... читать дальше
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14 декабря 2020 года 16:03
Интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран сохранится на фоне низких ставок по облигациям ЕМ, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
По мнению эксперта, этому будет способствовать восстановление мировой экономики - по мере роста... читать дальше
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14 декабря 2020 года 15:39
Москва. 14 декабря. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках фиксации прибыли после заметного роста по итогам прошлой недели. читать дальше
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