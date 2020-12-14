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14 декабря 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу на фоне неопределенности перспектив принятия Конгрессом США очередного пакета мер поддержки экономики и пока безуспешных переговоров Великобритании и Европейского союза относительно отношений сторон после Brexit. Переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Дополнительное давление на рынок оказывает то, что Евросоюз и Великобритания все еще далеки от решения всех спорных вопросов по поводу отношений после Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров с ЕС об отношениях после Brexit, но не уверен в том, что они дадут результат. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорных вопросов по рыболовству, а также по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале повысился до минус 10 пунктов с минус 27 пунктов в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Банка Японии. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до минус 15 пунктов, отмечает Trading Economics. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК подрос на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,07%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,26%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $50,35 за баррель, что на 0,76% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,6% - до $49,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,88 за баррель, что на 0,67% выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 0,5% - до $46,57 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,821 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,101 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 декабря не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 716,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,46%), "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,43%) и "ЕвроХим-001P-06" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-1,2%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,47% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-383R на 294,53 млн рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. Предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Сбербанк России разместил 61,16% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-384R на 611,626 млн рублей и 77,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-385R на 1 млрд 159,132 млн рублей. Номинальный объем выпуска 384R - 1 млрд рублей, 385R - 1,5 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк России установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей на уровне 5,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 8 декабря до 15:00 МСК 10 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) полностью разместило 5-летний выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 4 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,66% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 25-30-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 5,3% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по открытой подписке по ставке 11,8% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,6% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 5,42% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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