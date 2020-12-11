Рынок акций РФ вырос шестую неделю подряд на новостях о вакцинах, индекс Мосбиржи обновил максимум

Рынок акций РФ вырос шестую неделю подряд вместе с мировыми фондовыми площадками в надежде на новые экономические стимулы в США и внедрение вакцин от коронавируса COVID-19 по всему миру, а также за счет раллировавшей нефти (Brent превысила $50 за баррель). Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в район 3280 пунктов, индекс РТС протестировал рубеж 1400 пунктов на фоне укрепления рубля и продолжающегося притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 3 по 9 декабря составил $260 млн (крупнейший приток с января) против притока на уровне $130 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $115 млн (пять недель притоков) по сравнению с чистым притоком $50 млн на предыдущей неделе.

В период с 7 по 11 декабря индекс МосБиржи вырос на 2,9% и составил 3276,58 пункта, индекс РТС прибавил 4,1% и достиг 1412,88 пункта (пик с февраля) на фоне снижения доллара до 73,06 руб./$1 (-0,99 рубля) и выросшей февральской нефти Brent в район $50,1 за баррель (+2,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, где наметилась коррекция после ралли. Индекс МосБиржи поднялся до 3195 пунктов и обновил максимум с января, индекс РТС поднялся к 1370 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги металлургов во главе с ММК (+6,3%).

Выросли акции Сбербанка (+2,5% и +1,6% "префы") на фоне отчета за ноябрь: банк получил 78 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 74,7 млрд руб. годом ранее и 81,6 млрд руб. в октябре. Подешевели после отсечки дивидендов на бирже акции "Северстали" (-1,4%, до 1169,4 рубля; дивиденды за III квартал - 37,34 рубля на акцию).

Нефть Brent просела к $48,9 за баррель на фоне данных о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел вместе с внешними площадками в рамках коррекции из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 и введения новых локдаунов в ряде стран мира; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 3180 пунктов, при этом выросли бумаги "Интер РАО" (+3,5%) и золотодобытчиков.

В США производительность труда в III квартале выросла на 4,6%, тогда как ожидалось повышение на 4,9%, а стоимость рабочей силы снизилась на 6,6% при прогнозах сокращения на 7,6%. Нефть Brent опустилась к $48,7 за баррель на фоне известий, что Иран готовится к выводу на полную мощность добычи и экспорта нефти в течение трех месяцев в случае смягчения американских санкций.

В среду рынок акций РФ возобновил подъем вслед за мировыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США и внедрение вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи подошел вплотную к историческому максимуму от 20 января (3226,89 пункта), но обновить его не смог из-за просевшей вечером нефти на статистике Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране.

Цена Brent вечером в среду опускалась в район $48,4 за баррель. Запасы нефти в США за неделю выросли на 15,19 млн баррелей (при прогнозах снижения на 0,7-1 млн баррелей) вследствие падения экспорта из страны почти в два раза (с 3,5 млн б/с до 1,8 млн б/с).

В четверг рынок акций РФ ускорил подъем на фоне раллировавшей нефти (Brent локально превышала $51 за баррель, обновив пик с начала марта) в свете ожиданий вакцинирования населения в США и Европе в целях борьбы с коронавирусом COVID-19 и продления Европейским Центробанком программы стимулирования экономики. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в район 3260 пунктов, индекс РТС превысил 1400 пунктов. Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+5,1%), "Роснефти" (+3,5%) и обновившие максимум бумаги "Норникеля" (+3,4%).

Обвалились АДР Qiwi (-24%) на фоне известий, что ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения сроком до полугода на ряд его операций, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги банка "Санкт-Петербург" (-6,5%, до 54,31 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2020 года - 3,33 рубля на акцию).

Палата представителей США приняла временный бюджет до 18 декабря, чтобы сохранить правительство открытым в разгар пандемии. ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил ставки неизменными и продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро (до 1,85 трлн евро). Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года.

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил рост на фоне подорожавшей нефти, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в район 3280 пунктов, при этом инвесторы проигнорировали антироссийскую санкционную риторику Запада. Отскочили вверх АДР Qiwi (+3,6%) и подешевели ГДР TCS Group (-6,5%) на новостях о продаже пакета группы мажоритарием.

Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, в ходе ускоренного сбора заявок разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн - размещено порядка 5,3% капитала по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.

Далее на рынке наметилась коррекция в рамках фиксации прибыли игроками в конце недели, однако индекс МосБиржи завершил день на максимуме благодаря росту бумаг "Газпрома" (+3,5%) на новостях о возобновлении прокладки "Северного потока 2" на территории Германии.

Выросли акции "Мечела" (+5% и +8,4% "префы") в отсутствие новостей, также подорожали бумаги "Детского мира" (+5,4%) после известий о продлении оферты от инвесткомпании Altus Capital, которая сократила размер покупаемого пакета до 25% с 29,9% и продлила срок оферты до 24 декабря с 18 декабря.

По итогам недели с 7 по 11 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Мечела" (+9% и +10% "префы"), ММК (+9%), Сбербанка (+8%); хуже рынка оказались акции "Русснефти" (-8%), АФК "Система" (-6%), "префы" "Селигдара" (-5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг вакцины от COVID-19 и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3240-3320 пунктов, для индекса РТС - 1370-1460 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".